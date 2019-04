Tchad: Aperçu de la situation humanitaire au Lac (avril 2019)

APERCU

La province du Lac, au-delà de causes chroniques de sous-développement, fait face à des défis importants dus aux effets de changements climatiques et aux conséquences de l’extension de la crise nigériane dans cette partie du Tchad depuis 2015 ayant provoqué le déplacement de plus de 175 000 personnes diversement affectées. L’insuffisance des infrastructures sociales de base limite l’accès des populations aux services essentiels (santé, éducation, eau potable, hygiène, et assainissement).

La situation au début de l'année 2019 est particulièrement préoccupante avec la multiplication d'incidents sécuritaires dans la zone ouest limitrophe avec le Niger, Nigeria et Cameroun qui ont aussi provoqué le mouvement de plus de 10 000 personnes à l'intérieur du pays dont environ 4 000 personnes réfugiées nigérians. Il se pose un problème de limitation de capacités des acteurs à répondre aux urgences multisectorielles qui s'ajoutent à une situation de déplacement prolongée. Et avec la baisse de financement, l'accès de personnes vulnérables à l'assistance d'urgence reste posé.