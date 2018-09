Tchad : Aperçu de la situation humanitaire au Lac (août 2018)

Aperçu

La province du Lac est une zone avec de défis importants de développement, enclavée et confrontée aux effets du changement climatique. A cela s’ajoute la crise du bassin du Lac Tchad qui a conduit à une profonde crise humanitaire et de protection depuis 2015. Toute la population de la province du Lac estimée à 575 876 personnes est diversement affectée par cette crise.

La situation sécuritaire est stable depuis plusieurs mois grâce aux interventions de la Force Multinationale Mixte (FMM) et les armées nationales des pays du bassin du Lac Tchad. Cependant, la province du Lac fait face à des attaques sporadiques des groupes armés faisant des victimes et engendrant de nouveaux déplacements de populations (108 400 déplacés internes, 20 500 retournés et près de 10 500 réfugiés nigérians).

Ces mouvements de populations accentuent la perte des moyens de subsistance des ménages, les exposant à une situation nutritionnelle aggravée (taux de prévalence de la MAG passant de 12,2% en 2016 à 18,1% en 2017). L’insuffisance des infrastructures sociales de base limite l’accès des populations aux services essentiels (santé, éducation, eau potable, hygiène et assainissement). Des cas de protection sont fréquemment signalés pour lesquels des réponses appropriées sont nécessaires.

Pour traiter efficacement et durablement ces problématiques, un plan de sécurité et de développement de la province est en cours d’élaboration afin d’intensifier les programmes de résilience et de développement durable tout en renforçant le lien entre interventions de développement et d’urgence.