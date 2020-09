Tchad: Aperçu de la situation humanitaire - Août 2020

Au Tchad, 6,4 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire d’urgence, soit près d’une personne sur trois. La saison des pluies a causé des inondations au centre, au sud, au Lac et à N’Djaména, affectant 188 915 personnes (37 783 ménages) au 27 août, couvrant les terres agricoles, et ayant une incidence sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence. La dégradation de la situation alimentaire et nutritionnelle affecte 5,9 millions de personnes, dont plus de deux millions en insécurité alimentaire sévère. La prévalence de la malnutrition aigüe augmente, avec 18 provinces sur 23 en situation nutritionnelle préoccupante. Près de deux millions de personnes sont affectées par les urgences sanitaires, aggravées par l’urgence globale liée à la COVID-19 et les mesures restrictives prises pour contrer la pandémie qui a atteint plus de 1 000 personnes dont près de 80 décès au Tchad fin août. La province du Ouaddaï enregistre une flambée de cas de chikungunya depuis le mois d’août 2020 : 10 631 cas au 31 août. Depuis janvier 2020, 8 499 cas de rougeole et 39 décès ont été rapportés ainsi que 465 819 cas confirmés de paludisme et 1 111 décès. Depuis le début de l’année et à la suite de violences intercommunautaires récentes au Darfour, le Tchad a accueilli plus de 18 500 nouveaux réfugiés soudanais entre janvier et mi-juillet 2020. Au Lac, la recrudescence des incidents de sécurité et les récentes inondations ont provoqué de nouvelles vagues de mouvements de population : près de 89 000 nouveaux déplacés internes ont été recensés ces derniers mois dont 33 355 suites aux inondations, ce qui représente une augmentation de plus de 43% de PDI par rapport au début de l’année.

Au Sud, la suspension des activités humanitaires sur l’axe Békan en raison des mesures préventives liées à la COVID-19 a privé les retournés et les réfugiés de l'aide alimentaire et des intrants agricoles de mars à juin. Des mouvements de déportation de la Libye vers l’Ennedi Ouest sont observés depuis mi-avril. Au 26 juillet, 636 personnes étaient déportées et mises en quarantaine dans la ville d'Ounianga Kébir.