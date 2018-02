Tchad : Aperçu de la situation en sécurité alimentaire et nutrition (février 2018)

SECURITE ALIMENTAIRE

Bien que la campagne agricole 2017/2018 présente une production céréalière en augmentation au niveau national, plusieurs milliers de personnes ne disposent pas des moyens nécessaires pour faire face à la période de soudure (juin-août 2018).

Selon les projections du cadre harmonisé de novembre 2017, 4 millions de personnes devraient être en insécurité alimentaire pendant la période de soudure, y compris environ 500 000 réfugiés et retournés. Parmi ces personnes, 889 000 seront en insécurité alimentaire sévère (phases «crise» et «urgence»). Les zones les plus touchées sont essentiellement situées dans la bande sahélienne, où se trouvent la quasi totalité des personnes frappées par l’insécurité alimentaire sévère au Tchad.

Les acteurs humanitaires apporteront en priorité une assistance alimentaire d’urgence aux personnes en insécurité alimentaire sévère et renforceront les moyens d’existence des ménages vulnérables.

NUTRITION

La situation nutritionnelle s’est détériorée et est très préoccupante. En 2017 le taux de malnutrition aigüe globale est de 13,9%, soit deux points de plus qu’en 2016. La malnutrition aigüe sévère est à 3,9%, un taux supérieur au seuil d’urgence de 2% et à celui de 2016 de 2,6%.

La mise en œuvre d’une réponse humanitaire à la malnutrition aigüe est prioritaire dans 15 régions, majoritairement dans la bande sahélienne, y compris dans les camps/sites de réfugiés, retournés et déplacés où le taux de MAG et/ou de MAS est souvent supérieur ou égal au seuil d’urgence (MAG = 15% et MAS = 2%).

Les causes de la malnutrition étant multisectorielles, la lutte contre la malnutrition aigüe doit s’effectuer à travers un ensemble d’interventions portant sur la nutrition, la santé, l’éducation, et l’eau, l’hygiène et l’assainissement.