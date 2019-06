Tchad : Abris/AME/CCCM Factsheet – Mai 2019

Points Importants

Les îles et la terre ferme riveraine du Lac Tchad continuent à être le théâtre des attaques récurrentes par les groupes armés non-étatiques qui provoquent beaucoup de morts et des déplacements de la population civile. Depuis Décembre 2018 jusqu’au 15 Mai 2019, on dénombre 26,959 nouvelles personnes déplacées. Ce qui fait en tout 122,638 personnes déplacées qui ont besoin de l’assistance humanitaire.

Le Cluster CCCM/Abris/AME a élaboré et revu les questions relatives aux abris, AME, Coordination, Gestion des sites de déplacement (CCCM) et protection transversale à intégrer dans le questionnaire d’évaluation multisectorielle qui sera utilisé dès le mois de Juin 2019 par les partenaires des clusters sous la supervision d’OCHA. Le nouveau questionnaire remplace désormais le questionnaire MIRA utilisé jusqu’alors et critiqué par les différents clusters comme étant incomplet.