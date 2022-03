Tchad : Abris et Aménagements pour les PDI Rapport de l’impact sur l’environnement

Évaluation environnementale et recommandations pour les interventions en abris et aménagements en faveur des personnes déplacées dans la province du Lac au Tchad

RÉSUMÉ

Contexte

Le Lac est une province du Tchad, pays de l’Afrique centrale, qui partage ses frontières avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun. Depuis 2014, la province est constamment en proie à une insécurité déclenchée par de violentes attaques des groupes armés non étatiques et des opérations militaires. En 2020, la situation sécuritaire s'est dégradée, provoquant une recrudescence de nouveaux mouvements de population. En octobre 2021, l'OIM estime que plus de 457 000 personnes en situation de déplacement se trouvent actuellement dans la province du Lac, dont environ 400 000 sont des personnes déplacées internes (PDI).

Situation

Le climat hostile, le niveau de pauvreté extrême et le manque d'infrastructures dans toute la province du Lac, rendent la plupart des communautés d'accueil incapables d’apporter une assistance de base aux personnes déplacées qui arrivent. Ce contexte socio-économique précaire rend les personnes déplacées particulièrement vulnérables, les exposant aux affrontements intercommunautaires dont l’une des raisons est l’amenuisement des ressources naturelles. Ces populations dépendent presque entièrement de l’assistance fournie par les acteurs humanitaires, en abris, nourriture et eau.

Les partenaires du Cluster Abris/AME ont été en mesure de fournir plus de 5 000 abris aux personnes déplacées dans la province en 2021. Cependant un écart de plus de 90% dans l'assistance de base en abris persiste. En outre, la plupart des abris construits nécessite une réhabilitation après 6 mois ou moins d'utilisation en raison des facteurs environnementaux difficiles et de la faible résilience des matériaux.

Évaluation

Avec l’appui financier du Global Shelter Cluster, une évaluation a été menée fin décembre 2021 pour mesurer l'impact environnemental de la réponse globale en matière d'abris et identifier les principales menaces environnementales résultant de la construction d'abris dans les sites des personnes déplacées internes.

Résultats clés

L'ampleur de la demande de bois (arbres) et de végétation pour la construction d'abris et les sources d’énergie pour la cuisson a accéléré la désertification et l'épuisement des ressources naturelles dans la province du Lac ; ce qui accroît les risques liés à la sécurité et aux affrontements intercommunautaires. L'absence de gestion des déchets ménagers et d’assainissement dans les sites de personnes déplacées constitue une menace supplémentaire de pollution et de dégradation des eaux souterraines et des habitats naturels.

Recommandations clés