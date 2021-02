Suivi des flux de populations – Enquêtes individuelles impacts du COVID-19 sur les voyageurs au sein du territoire tchadien (juillet - décembre 2020)

Introduction

Afin de mieux comprendre les mouvements et tendances migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre, l’OIM, à travers la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM), met en œuvre l’activité de Suivi des flux de populations (Flow Monitoring, FM). Le suivi des flux, qui est mis en œuvre en étroite collaboration avec les autorités et des partenaires nationaux et locaux, est composé de deux outils: l’enregistrement des flux (Flow Monitoring Registry, FMR) et les enquêtes individuelles (Flow Monitoring Survey, FMS). Il récolte des données clés sur les flux migratoires, les profils des voyageurs et les parcours et intentions des migrants, afin de fournir une meilleure compréhension des flux migratoires dans la région. Dans le cadre de la crise du COVID-19, des questions supplémentaires ont été ajoutées à partir du mois de juillet 2020, afin d’appréhender les connaissances des voyageurs ainsi que les mesures prises pour se protéger du virus.

Au Tchad, entre les mois de juillet et décembre 2020, la DTM a recueilli des données au niveau de huit Points de suivi des flux (Flow Monitoring Point, FMP). Parmi ceux-ci, trois étaient situés dans le nord du Tchad (Faya, Zouarké et Ounianga Kébir), et cinq à la frontière camerounaise (Binder, Fianga, Koutéré, Léré et Pont Bongor) pour observer les flux transfrontaliers des voyageurs dans le contexte des restrictions de mobilité liées à la pandémie de COVID-19.

Ce rapport présente les données clés relatives au COVID-19 collectées dans le cadre des enquêtes FMS durant cette période au niveau de ces huit points de passage. Les analyses présentées sont désagrégées par zone lorsque les résultats mettent en lumière des différences notables dans les réponses recueillies. En effet, les points de suivi considérés dans ce rapport sont ancrés dans des contextes distincts: les FMP situés au nord se trouvent dans le désert, où l’accès aux services est difficile, tandis que ceux qui sont situés à la frontière camerounaise sont dans une zone moins aride.

