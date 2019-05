Suivi des flux de populations - Analyse d’enquêtes individuelles réalisées de janviar à mars 2019 (Publié en Avril 2019)

INTRODUCTION : Ce document présente une analyse de 731 enquêtes individuelles effectuées entre janvier et mars 2019 auprès des populations en mouvement passées par deux points de passage (Faya et Kalait) installés dans le nord du Tchad. Ces enquêtes font partie des activités de suivi des flux de populations mises en œuvre par l’OIM à travers la Matrice de suivi des déplacements (DTM, Displacement Tracking Matrix). L’objectif de ces activités est de recueillir des données sur le nombre et les caractéristiques de voyageurs observés dans des zones à forte mobilité, à travers des points de passage installés dans ces zones. Les enquêtes sont menées quotidiennement auprès d’un échantillon de voyageurs qui passent par ces points

METHODOLOGIE : Le suivi des flux de populations est un travail de collecte des données qui vise à identifier des zones sujettes aux migrations transfrontalières et intrarégionales et à mettre en lumière les caractéristiques des personnes passant par ces zones. Les zones de forte mobilité sont identifiées à l’échelle du pays avec les autorités nationales. Les équipes DTM, en partenariat avec les autorités locales, conduisent ensuite un travail d’identification des points de transit stratégiques au niveau local. A chacun de ces points de transit ou points de suivi des flux, deux principales méthodologies de collecte de données sont utilisées : l’enregistrement des flux (FMR-Flow Monitoring Registry) et les enquêtes individuelles (FMSFlow Monitoring Survey). Le FMR consiste à collecter les données au niveau des différents points de passage via des observations directes et auprès des informateurs clés : il peut s’agir du personnel des gares routières, des fonctionnaires étatiques, des chauffeurs de bus ou des migrants eux-mêmes. Les données collectées sont le nombre de voyageurs passant par les points de passage, leurs nationalités, lieux de provenances et destinations envisagées, ainsi que les moyens de transport utilisés.

Quant au FMS, il permet de collecter des données plus approfondies à travers des entretiens auprès d’un échantillon de voyageurs qui passent par les points de passages afin de mieux comprendre leurs profils. Les données principales collectées sont la nationalité du voyageur, son âge, son sexe ,son niveau d’éducation, son statut professionnel, les raisons de son déplacement, sa provenance, sa destination, ainsi que ses besoins et vulnérabilités.

LIMITES : Les données utilisées dans le cadre de cette analyse sont issues d’enquêtes menées auprès d’un échantillon de voyageurs qui sont passés par les deux points de passage susmentionnés, entre janvier et mars 2019. Elles ne peuvent donc pas être généralisées à la population migrante dans son ensemble, car elles présentent uniquement la situation spécifique des personnes interrogées

ANALYSES : Afin d’offrir une image la plus complète possible des profils des voyageurs passant par les points de suivi des flux, les analyses suivantes ont été réalisées:

Profil des voyageurs Cette section présente le sexe, l’âge et l’état civil des voyageurs.

Provenances, destinations de voyageurs et raisons de voyage: Dans cette section les provenances et les destinations des voyageurs sont présentées. Les provenances sont ensuite croisées aux raisons de départ et les destinations sont croisées aux raisons de choix de destination.

Statuts professionnels des voyageurs : Cette section présente les statuts professionnels des voyageurs. Ils sont ensuite croisés avec les destinations envisagées ainsi que les lieux de provenance.

Conditions de voyage: Cette section présente les moyens de transport utilisés par les voyageurs, les sources de financement de leurs voyages ainsi que les principales difficultés qu’ils ont rencontrées durant leurs trajets.