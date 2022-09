Situation humanitaire Tchad: Contexte, actions et financements prioritaires réquis - août À décembre 2022 (août 2022)

Contexte

Alors que le premier semestre de l'année 2022 est passé, la communauté humanitaire poursuit ses efforts pour venir en appui à la population qui présente des besoins humanitaires dans les différentes provinces du pays. L’assistance se poursuit dans un contexte de financement très limité, entre autres, en raison de la multiplication de crises dans le monde et une situation économique internationale loin d'être idéale. Le Tchad, comme les pays qui l'entourent, continue d’aborder les défis de la pauvreté, alors qu'il doit en même temps faire face aux effets des quatre crises humanitaires majeures qui l'affectent : l’insécurité alimentaire et la malnutrition, les mouvements de population, les urgences sanitaires et les catastrophes naturelles résultant des effets du changement climatique.

Ainsi, l’aperçu des besoins humanitaire a estimé vers fin 2021 que 6,1 millions de personnes sur une population de 17 millions auraient besoin d’une assistance humanitaire en 2022 parmi lesquelles le Plan de Réponse Humanitaire 2022 (HRP 2022) a ciblé 3,9 millions de personnes, avec un financement requis de 510,9 millions de dollars USD. Ces besoins touchent à tous les secteurs : sécurité alimentaire, nutrition, santé, eau, hygiène et assainissement, protection, éducation, abri et articles non alimentaires et coordination et gestion des camps. Compte tenu de la limitation des fonds, en février 2022, la communauté a prioritisé davantage le HRP établissant que pour les premiers six mois, une assistance à environ deux millions de personnes avec un fonds requis de 196,5 millions de dollars USD serait indispensable pour sauver et préserver la vie et la dignité des personnes affectées par les crises humanitaires, réduire leur vulnérabilité et renforcer leur capacité à répondre aux chocs récurrents. À la date 4 juillet 2022, le financement reçu a été de 106 millions de USD, 54% des fonds requis dans le cadre de la re-priorisation janvier-juin 2022 et 21% du financement requis pour le HRP 2022 . Ce, entre autres, à cause de cette situation de sous-financement sans précédent que l’Equipe Humanitaire Pays a élaboré une stratégie de mobilisation des ressources qui se situe dans le prolongement de la stratégie de plaidoyer visant à mieux présenter les besoins de financement. L'autre raison est d'attirer l’attention des donateurs sur les risques liés au sous financement de certains secteurs dans un contexte de sous-développement et de vulnérabilités accrues.

Ce document de priorisation est élaboré par la communauté humanitaire pour présenter la situation du second semestre de l’année 2022. Il vise à contribuer aux efforts de mobilisation des ressources en servant de base de travail qui présente une mise à jour de la situation du Tchad en fin juin 2022, y compris la revue des caseloads dans certains secteurs en raison de la détérioration de la situation. Le document présente aussi les besoins de financement et les conséquences humaines de la non mise en œuvre de certaines activités à cause du déficit de financement.