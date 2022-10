République du Tchad: Plan Stratégique Opérationnel 2022 - Cluster Eau, Hygiène et Assainissement

Justification

Sous le haut patronage du Ministère de l’Economie et de la Planification du développement et de la Coopération International et en présence de hautes autorités politiques, diplomatiques, chefs d’agences du système de Nations Unies, Représentants des Organisations d’aide nationales et international, le lancement du Plan de Réponse Humanitaire et du Plan de Réponse multisectoriel pour les Réfugiés au Tchad a eu lieu le 14 mars 2022 à Ndjamena.

Les différentes allocutions, ont insisté sur l‘ampleur des besoins humanitaires et des défis majeurs qui pourraient entraver l’atteinte des résultats du plan. Il s’agit de :

• Coordination effective de l’humanitaire et les programmes de développement pour assurer le suivi de l’atteinte des résultats collectifs.

• Ressources pour la mise en œuvre des programmes dans le respect des standards internationaux

• Accès humanitaire à certaines zones de conflit touchées par l’insécurité dans la Province du Lac ;

• Faiblesse de maîtrise des données sur les mouvements des populations ;

• Manque de solutions durables pour les retournés tchadiens (documents administratifs, réinsertion socioéconomique, etc)

Faisant suite à l’appel des différents intervenants à la cérémonie du lancement officiel du HRP et pour adresser les défis de la « Coordination effective de l’humanitaire et les programmes de développement pour assurer le suivi de l’atteinte des résultats collectifs », le Cluster WASH Tchad a développé ce document à l’issu d’un atelier stratégique du 16 au 18 Mars 2022 à Ndjamena afin d’opérationnaliser sa stratégie sectorielle (planification, plan de travail et cadre de suivi).Enfin le CSO du Cluster WASH au Tchad s’intègre dans sa totalité au HRP et HNO 2022 et constitue le document de référence pouvant guider les acteurs humanitaires WASH.