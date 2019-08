Renforcer la redevabilité au Tchad, Juin 2019

•Rapport global •Troisième phase

Introduction

Grâce à un financement de l’Agence Suédoise de Coopération au Développement, Ground Truth Solutions et CHS Alliance soutiennent les acteurs humanitaires clés du Tchad, dans la sollicitation de l’opinion des personnes affectées et la prise de décisions sur la base de ces opinions afin d’assurer une mise en œuvre plus efficace du Plan de réponse humanitaire (PRH) 2017-2019.

GTS recueille et analyse de manière systématique les perceptions et les priorités des personnes affectées dans trois provinces : le Logone Oriental, le Lac et le Ouaddaï. Ce rapport analyse les résultats de la troisième phase de collecte de données qui a eu lieu entre le 28 février et le 02 avril 2019. Ce rapport n’inclut pas d’éléments contextuels pouvant expliquer les tendances observées.

Une version plus complète incluant ces éléments et des recommandations sera disponible après la présentation des résultats et les échanges avec le personnel humanitaire et les populations enquêtées.

Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée, merci de se référer au rapport de la première phase de collecte de données disponible ici.