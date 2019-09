Renforcer la redevabilité au Tchad - Août 2019 - Rapport global - Troisième Phase

Introduction

Grâce à un financement de l’Agence Suédoise de Coopération au Développement, Ground Truth Solutions et CHS Alliance soutiennent les acteurs humanitaires clés du Tchad, dans la sollicitation de l’opinion des personnes affectées et la prise de décisions sur la base de ces opinions afin d’assurer une mise en œuvre plus efficace du Plan de réponse humanitaire (PRH) 2017-2019.

Ground Truth Solutions recueille et analyse de manière systématique les perceptions et les priorités des personnes affectées dans trois provinces : le Logone Oriental, le Lac et le Ouaddaï. Ce rapport analyse les résultats de la troisième phase de collecte de données qui a eu lieu entre le 28 février et le 02 avril 2019.

Pour plus de détails sur la méthodologie utilisée, merci de se référer au rapport de la première phase de collecte de données disponible ici.

Indicateurs de perception

Le plan de réponse humanitaire du Tchad pour 2017-2019 définit trois objectifs stratégiques. Afin de faciliter le suivi de ces objectifs, des indicateurs de perception ont été inclus dans le PRH. Les sondages Ground Truth Solutions fournissent l’information nécessaire pour suivre les progrès et les évolutions de ces indicateurs.

Les pourcentages suivants se basent sur le nombre de répondants ayant donné une réponse positive (« plutôt oui » ou « tout à fait ») aux questions correspondantes.

Des améliorations au niveau des indicateurs de perception sont possible de trois façons : 1) au niveau du pourcentage global ; 2) au niveau de la distribution des résultats pour les trois provinces enquêtées, 3) au niveau de la satisfaction des enquêtés (changement de : « plutôt oui » à « tout à fait »).