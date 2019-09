Rapport Évaluation Rapide Chokoyan (11 au 13 Septembre 2019)

I. Contexte humanitaire et sécuritaire

La province du Ouaddaï souffre des problématiques inhérentes à un milieu sahélien fragile et peu productif, mais aussi des tensions et conflits du Darfour, conduisant au déplacement depuis plus d'une décennie de réfugiés soudanais.

Première Urgence Internationale (PUI) intervient depuis 2004 à l'Est du Tchad pour répondre aux besoins des populations vulnérables (réfugiées et populations hôtes) dans le domaine de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence, de la protection de l'environnement, de l'accès à l'eau, de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement et de l'éducation, et depuis 2012 dans la Santé/Nutrition. Depuis mars 2015, PUI avec le soutien de la DG ECHO apporte un paquet complet à travers la prise en charge intégrée des soins de santé primaire et de la malnutrition aiguë sévère des groupes vulnérables dans les centres de santé des Districts Sanitaires d'Adré, d'Abéché et Abougoudam et auprès des Unités Nutritionnelles Thérapeutiques (UNT) d'Adré et Abéché. La promotion de la santé communautaire constitue un axe essentiel dans les interventions de PUI.

Depuis mai 2019, la sous-préfecture de Chokoyan située dans le département du Ouara, connait des conflits intercommunautaires entre arabes et ouaddaïens. Ces conflits ont occasionné selon le rapport de l’OIM EET 21 publié le 23 août 2019 le déplacement de près de 5200 personnes. Suite à cette alerte PUI s’est proposé de réaliser une évaluation rapide afin de s’assurer de la présence effective de déplacés afin d’organiser une réponse adaptée.