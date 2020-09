Rapport sur le suivi des flux de populations - Situation migratoire au Nord du Tchad (Tableau de bord #39 Période : Juillet 2020)

INTRODUCTION

Afin de mieux comprendre les mouvements et tendances migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre, l’OIM, à travers la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix, DTM), met en œuvre l’activité de Suivi des flux de populations (Flow Monitoring, FM).

MÉTHODOLOGIE : Le suivi des flux de population est un travail de collecte des données qui vise à mettre en lumière les zones particulièrement sujettes aux migrations transfrontalières et intrarégionales. Les zones de forte mobilité sont identifiées à l’échelle du pays. Les équipes DTM conduisent ensuite un travail au niveau local pour identifier des points de transit stratégiques. Les enquêteurs collectent les données auprès des informateurs clés présents sur le point de suivi des flux : il peut s’agir du personnel des gares routières, des fonctionnaires de la police ou de la douane, des chauffeurs de bus ou des migrants eux-mêmes. Un questionnaire de base combiné à des observations directes permet de collecter des données désagrégées par sexe, âge et nationalité. Les points de suivi des flux ont été choisis après consultation avec les acteurs nationaux et locaux impliqués dans la gestion des migrations au Tchad, en fonction de la localisation et des caractéristiques propres aux flux transitant dans ces espaces. La collecte des données se fait de manière quotidienne sur des plages horaires où les flux sont les plus importants.

*LIMITES : Les données utilisées dans le cadre de cette analyse sont des estimations et ne représentent qu’une partie des flux existants. Pour le cas du Tchad, les énumérateurs enregistrent les flux entrants et sortants des villes ciblées. La couverture spatiale et temporelle de ces enquêtes est partielle et, bien que la collecte se fasse de manière quotidienne et sur les périodes où les flux sont importants, elle reste partielle à l’échelle de la journée. Enfin, aucune information n’est collectée sur les flux existant en dehors des plages horaires couvertes.

Au Tchad, au cours du mois de juillet 2020, la DTM a recueilli des données au niveau de trois Points de suivi des flux (Flow Monitoring Point, FMP) situés dans le nord du Tchad:

Faya, Zouarké et Ounianga Kébir. Ce rapport présente donc les données clés collectées en juillet 2020 au niveau de ces trois points de passage, qui ont été installés afin d’observer les mouvements des populations mobiles dans le nord du pays.