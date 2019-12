Rapport sur le suivi des flux de population - Situation migratoire au Nord, à l’Ouest et au Sud du Tchad - Dashboard #32 Période: Novembre 2019

INTRODUCTION: L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux, afin de mieux comprendre les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce rapport présente les données collectées pendant le mois de novembre 2019 aux points de passage de Faya, Zouarké, Rig-Rig et Sarh dans le Nord, l’Ouest et le Sud du Tchad, qui ont été installés afin d’observer les mouvements de voyageurs en transit.

La moyenne d’individus observés par jour était de 648 pendant le mois de novembre 2019. Une diminution de 8 pour cent a été observée par rapport au mois d’octobre 2019, mois pendant lequel la moyenne journalière était de 707 individus. Cette légère diminution est due à la fermeture de la route appartenant à la compagnie sucrière du Tchad qui était la plus utilisée entre Sarh et Sido, étant donnée la dégradation de l’état de la route principale. Les mouvements locaux de courte durée (45%) et la migration économique de plus 6 mois (36%), étaient les flux les plus observés. En novembre 2019, 91 pour cent des voyageurs étaient des adultes (74% d’hommes et 17% de femmes), tandis que 9 pour cent étaient des enfants (5% de garçons et 4% de filles). Les ressortissants tchadiens formaient la grande majorité des voyageurs (97%), suivis des Centrafricains (2%) et des Nigériens (1%). Faya, Sarh et Abéché constituaient les principales villes de provenance des flux de voyageurs avec respectivement 22, 16 et 11 pour cent des voyageurs qui en provenaient. Faya (21%), Sarh (13%) et Abéché (12%) étaient les principales destinations des voyageurs.