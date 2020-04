Rapport sur le suivi des flux de population - Situation migratoire au Nord du Tchad (Tableau de bord #36 Période : Mars 2020)

INTRODUCTION: L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux, afin de mieux comprendre les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce rapport présente les données collectées pendant le mois de mars 2020 aux points de passage de Faya et Zouarké, qui se trouvent dans le Nord du Tchad, et qui ont été installés afin d’observer les mouvements de voyageurs en transit. Les points de suivi des flux de Rig-Rig à l’Ouest et de Sarh au Sud, respectivement installés en avril et mai 2020, sont désormais inactifs, en raison de la fin du projet qui appuyait l’activité de ces FMP.

La moyenne d’individus observés par jour était de 630 pendant le mois de mars 2020. Une diminution de 44 pour cent a été observée par rapport au mois de février 2020, mois pendant lequel la moyenne journalière était de 1 127 individus. Cette forte diminution pourrait s'expliquer d’une part par la fermeture de deux points FMP au niveau de Sarh et de Rig-Rig, ainsi que par les mesures de prévention prises par le gouvernement suite à la pandémie de COVID-19 (notamment la fermeture des frontières aériennes et terrestres et la limitation stricte des déplacements et des regroupements de personnes). La migration économique de plus de six mois (50%) et les mouvements locaux de courte durée (46%) étaient les flux les plus observés. En mars 2020, 89 pour cent des voyageurs étaient des adultes (86% d’hommes et 3% de femmes), tandis que 11 pour cent étaient des mineurs (10% de garçons et 1% de filles). Tous les voyageurs observés étaient de nationalité tchadienne. Faya, Abéché et Zouarké constituaient les principales villes de provenance des flux de voyageurs avec respectivement 46, 17 et 7 pour cent des voyageurs qui en provenaient. Faya (30%), Abéché (28%) et Kalait (8%) étaient les principales destinations des voyageurs.