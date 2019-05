Rapport : Mission inter-agence OCHA-PAM dans le Batha et le Guéra du 17 mars 2019 - Mission OCHA dans le Guéra et le Salamat du 18 au 23 mars 2019

1- Contexte

Le Guéra a connu une mauvaise campagne agricole 2017-2018 qui a eu des conséquences négative sur les conditions de vie des populations en termes d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Aujourd'hui, les mécanismes de coordination réactivés avec l’appui d’OCHA fonctionnent de manière mitigée à cause du manque de leadership du PAM et de la délégation du développement rural et ses services déconcentrés. Les rencontres intersectorielles Santé, wash et nutrition n'ont pas pu être faites comme prévu.

Le Salamat reste une zone à forte potentialité épidémique qui, chaque année, est frappée par une grande épidémie souvent meurtrière (hépatite E en 2017, choléra en 2018 et maintenant rougeole en 2019). De 25 cas enregistrés à la semaine 1, on est passé à 1645 cas avec 09 décès à la semaine 11. Toujours considéré comme le grenier du Tchad, le Salamat est une zone assez invisible sur des problématiques comme la malnutrition, l’eau hygiène et assainissement ainsi que l’éducation. Aussi, il a été rapporté de graves problèmes liés au VBG dans la communauté; qu’est-ce qui se fait à ce niveau avec les organisations communautaires et nationales aux côtés de la délégation de l’action sociale?

En dehors de la rougeole qui sévit dans le Salamat, la situation humanitaire dans les deux provinces est calme mais les autorités locales, reconnaissant la valeur ajoutée d’OCHA, sollicitent vivement une présence réelle et soutenue d’OCHA dans leurs provinces pour la coordination entre les acteurs sur le terrain et elles.

C’est dans ce contexte que le sous bureau OCHA d’Abéché a organisé, du 17 au 23 mars, une mission dans ces deux provinces afin de faire une meilleure analyse de l’ensemble de la situation et y apporter quelques orientations pour des plaidoyers. C'est aussi une opportunité de renforcer et de corriger ce qui se fait sur le terrain et proposer aux partenaires, la nécessité de mettre en place une rencontre bimensuelle de coordination générale thématique.

2- Objectifs de la mission

L’objectif général de la mission est de faire le suivi de l’évolution du contexte humanitaire dans les provinces du Guéra et du Salamat et de façon spécifique, il s’agira de :

3- Au niveau du Salamat, prendre contact avec les nouvelles autorités provinciales sur leur vision et des dispositions prises dans le cadre de la coordination de l'aide et le lien avec leur plan de développement.

4- Discuter avec les partenaires et autorités provinciales sur ce qui fragilise le bon fonctionnement des mécanismes de coordination et y apporter quelques orientations.

5- Échanger avec les partenaires et services techniques de l'État pour comprendre et faire de plaidoyer sur les problématiques relatives aux déficits agricoles souvent observés dans le Guéra et la recrudescence des épidémies dans le Salamat.

6- Collecter les alertes et les gaps liés à la campagne agricole

7- Collectés les données sanitaires et nutritionnelles des provinces

8- Engager des discussions sur la mise en place d’une réunion bimensuelle de coordination générale thématique dans les deux provinces qui servira de cadre pertinent de rencontre entre acteurs humanitaires, de développement et services déconcentrés de l’État.

9- Sensibiliser sur la désignation des points focaux PSEA/AAP au sein des organisations œuvrant dans les deux provinces

10- Collecter des informations pour le prochain bulletin humanitaire et pour la page dédiée à l’est sur les actions de résilience dans les provinces de l’est