Rapport de mission conjointe d’évaluation multisectorielle - Ennedi Ouest du 8 au 14 septembre 2019

I. Contexte

Des pluies diluviennes se sont abattues sur la province de l’Ennedi Ouest dans la semaine du 19 au 25 août provoquant d’importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines (7 morts, dont 3 jeunes filles à Kalaït). L’hôpital de Fada a été complètement inondé. Selon les autorités provinciales, le bilan provisoire faisait état de 667 ménages, soit 3 335 individus sinistrés et 248 maisons détruites à Fada, et 1 500 ménages, soit 8 775 individus sinistrés, à Kalaït. L’ampleur des dégâts a amené les autorités tchadiennes à convoquer deux réunions d’urgence, respectivement le 26 août par le Ministre de la Santé Publique et le 2 septembre par le Ministre d’État. Le Ministère de la Santé Publique a envoyé des médicaments ainsi que d’autres fournitures de secours et d’urgences sur place, et les besoins de financement sont pour le moment estimés à 1,5 milliards de francs FCA (2.5M$). Un comité de gestion a également été mis en place.

De leur côté, les humanitaires, à travers la Coordination Inter Cluster, avait recommandé une mission d’évaluation conjointe multisectorielle dans les deux localités les plus touchées (Fada et Kalaït). La mission, composée des agences du Système des Nations Unies (PAM, OMS, OCHA et le Sous cluster Sécurité alimentaire), d’ONG (HUMANITE et INCLUSION, ECHO MEDICAL) et de la GIZ, s’est rendue dans ces zones du 8 au 14 septembre 2019 afin d’évaluation l’étendue des dégâts, mais aussi des besoins réels des populations sinistrées. La mission a été facilitée par le sous bureau OCHA Abeché.

II. Objectif de la mission

L’objectif général de la mission était non seulement d’évaluer les besoins réels des communautés touchées, mais également d’identifier les priorités et les lacunes de réponse. De façon spécifique, il s’agissait de :

• S’informer sur les systèmes d’alerte mis en place dans la province

• Identifier les structures de prise en charge des questions liées à la préparation et la réponse aux urgences, ainsi que leurs forces et faiblesses.

III. Méthodologie et organisation de la mission

1. Méthodologie

Pour conduire la mission, et après plusieurs réunions préparatoires sous la facilitation du sous-bureau OCHA Abéché, un plan de financement a été élaboré avec la contribution financière de l’UNICEF, PAM, FAO et OCHA (voir point en annexe). Pour la collecte des données, un questionnaire adapté au contexte de l’outil MIRA a été mis à la disposition des membres de la mission. Une réunion de synthèse a été organisées à la fin de chaque journée à Kalaït et une rencontre de restitution a été organisée à la fin de la mission permettant d’intégrer les inputs des différents groupes. Le rapport a été finalisé avec collecte et introduction des données manquantes par OCHA, qui a été chargé de le partager avec l’ensemble des participants à travers une mailing list établie à cet effet pour requérir d’ultimes observations avant transmission du rapport à la HCT.