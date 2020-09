Rapport de la Situation Epidémiologique Chikungunya au Tchad N° 02 - 1 Septembre 2020 à 23h59

I. Points saillants

❖ Tenue de la Réunion de coordination du comité technique national de la lutte contre les épidémies avec un accent sur la validation et diffusion du Plan de Réponse, du protocole de prise en charge et l’élaboration d’un arrêté pour la mise en place d’une Coordination dédiée au Chikungunya.

❖ Dans les 24 heures, 957 cas ont été notifiés avec zéro décès et aucun malade en hospitalisation ;

❖ Le cumul à la date du 1er Septembre 2020 est de 11 588 cas dont 0 décès. Tous les patients ont été pris en ambulatoire ;

❖ Un seul district de la Province du Ouddai sur les 04 a été affecté c’est-à-dire le District d’Abéché où les cas ont été confirmés.

II. Contexte

❖ Au Tchad, à partir du mois de juillet 2020, le Médecin Chef du District d’Abéché a été alerté par le Responsable du Centre de Santé Samalat de la survenue des cas d'une pathologie surnommée localement Kourgnalé, caractérisée par une forte fièvre, des céphalées, des douleurs articulaires intenses et invalidantes et parfois associées aux vomissements et traités comme cas de paludisme. A partir de mois d’août l’augmentation des cas enregistrés a retenu l’attention des autorités sanitaires locales.

❖ Les prélèvements biologiques envoyés au Laboratoire Mobile de Ndjaména ont mis en évidence le virus de Chikungunya le 12 aout 2020 et confirmé par le Centre Pasteur de Yaoundé le 26 aout 2020.

❖ Selon les investigations épidémiologiques et entomologiques réalisées (243 patients ont été enquêtés dans 138 ménages) par l’équipe d’appui du niveau central, il a été mis en évidence la présence d’Aèdes Egyptis.

❖ Du 14/08 au 01/09/2020, 11588 cas ont été enregistrés avec zéro décès.

❖ La tranche d’âge la plus touchée est celle de 15 ans et plus et le sexe féminin est prédominant ;

❖ Plus de trois quarts des patients développent des fortes fièvres, des céphalées, des douleurs articulaires atroces et invalidantes et un tiers de ces malades ont développé des éruptions cutanées maculo-papuleux;