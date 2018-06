Réunion conjointe de la 9ème session de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale et 13ème réunion de son Comité exécutif

N'Djamena du 18 - 22 juin 2018 - Le Criquet pèlerin est un ravageur redoutable en raison de l'ampleur des dégâts qu'il peut provoquer aux productions agro-sylvo-pastorales en période d'invasion et aux importantes perturbations socio-économiques et environnementales qui en découlent.

La stratégie de prévention contre le Criquet pèlerin est la plus efficace pour faire face à ce ravageur car, grâce à celle-ci, les infestations peuvent être maîtrisées à temps ; elle a d'ailleurs été reconnue par la communauté internationale comme la seule stratégie durable économiquement et soucieuse de la protection de la santé humaine et de l'environnement. Cette stratégie consiste à surveiller en permanence les aires de départ potentiel d'invasions (aires grégarigènes) et à détruire par des interventions de lutte précoces et ciblées les premiers regroupements de Criquet pèlerin ayant amorcé la grégarisation.

C'est dans ce cadre qu'intervient la Commission FAO de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), ayant pour objet de promouvoir sur les plans national, régional et international, toute action, recherche et formation en vue d'assurer la lutte préventive et faire face aux invasions du Criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d'habitat, regroupant l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord-ouest.

À partir d'aujourd'hui, les dix pays membres de la Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO), à savoir l'Algérie, le Burkina-Faso, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et la Tunisie, se réunissent à N'Djamena pour la tenue de la 9ème session de la CLCPRO et de la 13ème réunion de son Comité exécutif. De telles réunions statutaires de la Commission sont convoquées tous les deux ans en vertu de l'article XIV de l'acte constitutif de la FAO et ouvertes à tous les pays membres de la Commission et aux observateurs.

Au programme de cette rencontre de haut niveau, un ordre du jour qui vise, entre autre, à faire (i) un état des lieux de la situation du Criquet pèlerin dans la région occidentale et des dispositifs de surveillance et de lutte afférents, (ii) le bilan des activités réalisées notamment dans la gouvernance de la lutte antiacridienne, les plans de gestion des risques, les volets concernant le renforcement des capacités, l'environnement, la recherche et le suivi évaluation, (iii) un examen des comptes annuels depuis la précédente session et (iv) l'élaboration d'un plan d'action 2019-2020 et son budget.

Contacts communication :

Bekkai Imane - CLCPRO

Imane.Bekkai@fao.orgImane.Bekkai@fao.org

Brya Elysabeth Grace-Bureau FAO Tchad

E-mail: Grace.BryaElysabeth@fao.orgGrace.BryaElysabeth@fao.org

Tel: +235 66 37 26 33 / 90 96 96 84

Estelle Madjilem

Email : estelle.madjilem@fao.orgestelle.madjilem@fao.org

Tel : +235 60 98 06 56 / 99 80 63 53