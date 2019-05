République du Tchad – Province du Lac: Matrice de suivi des déplacements (DTM) - Enquêtes sur les intentions de retour - Round 1, Publié en avril 2019

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Depuis 2015, le Tchad fait l’objet d’attaques perpétrées par des groupes extrémistes armés. Les attaques et les menaces récurrentes continuent de provoquer le déplacement des populations vivant dans la province du Lac ainsi que le retour des tchadiens des pays frontaliers affectés par le conflit. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a mis en place la Matrice de suivi des déplacements (Displacement Tracking Matrix) au Tchad en mai 2015 pour obtenir des informations sur les déplacements engendrés par la crise. La mise en place de la DTM permet d’informer les partenaires humanitaires et gouvernementaux sur le déplacement et la mobilité dans la province du Lac.

Dans le cadre de cette réponse, plusieurs outils DTM sont mis en œuvre afin d’améliorer la compréhension de la dynamique des mouvements des populations. Ceux-ci comprennent des évaluations régulières au niveau des villages et sites de déplacement afin de collecter les informations sur les mouvements et les besoins des populations, des évaluations d’urgence ad hoc pour le suivi des mouvements soudains ainsi que des enquêtes thématiques. Au sein de ce dernier volet, des enquêtes ont été menées auprès des ménages de personnes déplacées internes (PDI), retournées et des communautés hôtes pour recueillir des informations sur les intentions de retour et les facteurs de réintégration durable des populations déplacées. Pour le premier round des enquêtes sur les intentions de retour, 3 093 ménages ont été interrogés dans 60 lieux de déplacement (villages et sites) du 27 février au 18 mars 2019.