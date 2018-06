République du Tchad: Enquête de sécurité alimentaire d’urgence (EFSA) dans les départements de la bande sahélienne affectés par les anomalies pluviométriques, juin 2018

Contexte et méthodologie

Les anomalies pluviométriques de 2017 et la crise économique ont eu un impact négatif sur les moyens de subsistance des ménages ruraux au Tchad, notamment la production agricole, animale et les revenus nonagricoles, entrainant une dégradation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans une grande partie de la zone sahélienne. La saison des pluies a été marquée dans certaines régions par des pauses pluviométriques assez longues et une fin prématurée par endroit, entraînant une baisse de la production céréalière nationale de 2,1% par rapport à la moyenne quinquennale et de 5,1% par rapport à l'année dernière. Les plus fortes baisses de production ont été enregistrées dans plusieurs régions du Sahel, notamment le Wadi Fira (-39%), le Kanem (-27,7%), le Bahr El Ghazal (-20,5%) et le Batha (-9,4%). Des déficits fourragers et l’assèchement rapide des marres semi-permanentes ont de leur côté entrainé un mouvement précoce du bétail des régions du Sahel vers la zone soudanienne. Par conséquent, les soudures agricole et pastorale ont été particulièrement précoces cette année.

Face à cette situation et compte tenu des recommandations du Comité Technique du CASAGC de suivre l'évolution de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale, le Système d'Information sur la Sécurité Alimentaire et d'Alerte Précoce (SISAAP), les services pourvoyeurs d'informations (SPI) et les partenaires techniques impliqués dans le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PAM, FAO et FEWS NET) ont conduit la présente évaluation.

L'objectif principal était d’évaluer l'ampleur et la sévérité de la situation actuelle en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de proposer des réponses appropriées. La collecte de données a été menée à trois niveaux (individuel, ménage et communautaire) avec des mesures anthropométriques (MUAC et œdèmes) sur les enfants de 6 à 59 mois. L’enquête s'est déroulée du 10 au 18 mai 2018 sur un échantillon de 4 574 ménages répartis dans 24 départements.

Quelle est la proportion des ménages en insécurité alimentaire ?

En utilisant l’approche consolidée pour la présentation des indicateurs de la sécurité alimentaire (CARI), 61,6% des ménages dans les départements enquêtés se trouvent en insécurité alimentaire. Parmi ces ménages, 7,5% sont en insécurité alimentaire sévère, tandis que 54,1% sont en insécurité alimentaire modérée. En outre, 33,2% de la population sont en situation de sécurité alimentaire marginale et risquent de basculer en insécurité alimentaire plus marquée pendant le pic de soudure (juillet-août).

Où sont les ménages en insécurité alimentaire ?

Comme l’indique la carte 1 ci-après, les ménages les plus affectés sont principalement au Bahr El Ghazel Nord (90%), Wayi (86%), Mangalmé (80,3%) et Biltine (80,3%). Les départements ayant la plus forte prévalence d'insécurité alimentaire sévère sont le Bahr El Ghazel Nord (36%) et à Bahr El Ghazel Sud (22,5%).

Par rapport aux niveaux d'octobre 2017, l'insécurité alimentaire a augmenté dans 15 départements, avec les plus fortes augmentations de la prévalence dans les départements de Wayi (+73,9 points) et Ouara (+42,7 points). Par contre, les taux d’insécurité alimentaire sont restés quasiment stables dans cinq départements et ont diminué dans quatre départements (Nord Kanem, Fouli, Abdi et Djourouf Al Amar).

Ces baisses se justifient par un certain nombre de facteurs dont l'assistance alimentaire au profit des déplacés et une bonne production de contre saison (Fouli), une légère amélioration des termes de l'échange entre le bétail et les céréales par rapport à l'année dernière et les retombées positives de la forte migration saisonnière (Nord Kanem), les récoltes de contre saison et la persistance des stocks résiduels (Abdi), et retombées positives la forte migration saisonnière combinée à des stocks résiduels (Djourouf Al Amar).