Province du Lac : coup d’envoi de la campagne de vaccination de bétail

N'Djaména (Tchad) – Pour la quatrième année consécutive, le Comité international de la Croix-Rouge, en étroite collaboration avec le Ministère de l'élevage et des productions animales a lancé à Bol, la Campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants et la clavelée dans la Province du Lac, sous le haut patronage du Gouverneur de la Province.

La campagne durera deux mois allant du 06 février au 05 avril 2020 et permettra d'immuniser environ 400'000 têtes de petits ruminants contre les maladies de la peste des petits ruminants et la clavelée. Dix pour cent du total du cheptel vacciné seront également traités contre la distomatose.

« Pour les éleveurs de la Province du Lac, préserver leurs animaux est une question de survie car ils constituent leur principal moyen de subsistance. Pris au piège entre le conflit et les conséquences du changement climatique, les éleveurs tentent tant bien que mal de préserver leur cheptel contre la sécheresse, les maladies infectieuses et les épidémies. Ils sont conscients aujourd'hui que la vaccination est le meilleur moyen de prévention », souligne Maya El Hage Ahmad, cheffe de bureau du CICR à Baga-Sola dans la Province du Lac.

Le coup d'envoi de l'opération a été donné par le Secretaire Général de la Province du Lac, Monsieur Sadick Khatir Abdrahman, qui a « remercié au nom du Gouvernement de la République du Tchad, en mon nom propre et celui de la population Pastorale et Agropastorale de la Province, le CICR pour ces nobles et multiples efforts dans le domaine de l'élevage notamment la formation des auxiliaires, les constructions des parcs de vaccination, l'octroi de motos à quelques postes et bien évidement l'organisation des campagnes de vaccination du bétail », souligne-t-il.

La campagne se déroulera dans 5 départements de la province à savoir, Mamdi, Kaya, Fouli, Wayi et Kouloudia, sur vingt sites de vaccination. « L'engouement de plus en plus croissant des éleveurs pour la vaccination nous encourage car cela démontre de l'importance que revêt cette activité pour la préservation de leur moyen de subsistance », a déclaré Yann Bonzon, chef de la délégation du CICR au Tchad.

« Nous resterons engagés aux côtés des autorités tchadiennes, afin de les accompagner dans leurs efforts visant à garantir une meilleure préservation du cheptel et faciliter l'accès aux soins de santé animale », affirme-t-il.

Le CICR vaccine chaque année environ un million de têtes d'animaux dans la Province du Lac pour renforcer la résilience des éleveurs et contribuer à la santé du cheptel dans cette province, en étroite collaboration avec les autorités locales. En 2019, environ 20 000 ménages soit 120 052 personnes au Lac ont bénéficié de cette campagne de vaccination.

Informations complémentaires :

Taoffic Mohamed TOURE, CICR N'Djaména, tel : +235 66 20 10 05