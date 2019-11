Projet WASH Tchad

La Croix-Rouge française est présente au Tchad depuis près de 40 ans, en étroite collaboration avec la Croix-Rouge du Tchad. En 2018, un programme Eau, hygiène et assainissement (WASH) a été mis en place, en lien direct avec les conséquences des changements climatiques, dans la région de Hadjer Lamis. Il s’est concrétisé avec et pour les communautés. L’objectif était de contribuer au renforcement des capacités locales, d’améliorer la préparation et la résilience de la population. Et, en associant les habitants et les acteurs locaux à chaque étape, le projet s’est ancré dans le territoire.

A Agbodé et dans une dizaine de villages alentour, la Croix-Rouge française est intervenue autour de la gestion de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (projet WASH). Projet basé sur une approche axée sur la santé, il a bénéficié à plus de 15 000 personnes. Mobilisation communautaire, diagnostic, construction d’ouvrages d’accès à l’eau, de latrines, promotion à l’hygiène… Dans cette région, le transport et le stockage de l’eau ne font l’objet d’aucune règle d’hygiène, et le taux de défécation à l’air libre s’élève à 99 %. Les besoins sont immenses. L’adhésion de la population au projet a témoigné de sa volonté d’améliorer durablement les pratiques, d’apprendre à être plus forte face aux sécheresses, aux épidémies.