Programme de développement inclusif des zones d’accueil à l’est du Tchad (Diza-Est) - Bulletin bimestriel : mars-avril 2022

I. Formation professionnelle

Les sessions de formation professionnelle sont lancées dans toute la zone d’intervention du programme DIZA-Est. Dans la province du Ouaddaï, 159 lauréats formés par des formateurs secondaires dans des villages d’opportunité ont reçu leurs attestations de fin de formation en menuiserie, mécanique et couture. Chaque lauréat a reçu un kit de sortie composé d’outils de travail. Ces lauréats bénéficient d’un suivi de la part de l’équipe du programme pour s’assurer du bon déroulement de leurs activités.

Dans le Salamat, 174 apprenants dont 110 femmes ont été admis dans les ateliers de formation des formateurs secondaires. Les apprenants qui se sont inscrits dans les domaines de l’élevage et du maraichage et ont bénéficié de 14 jours de formation continue. À l’issue de ces formations, 38 apprenants en maraichage ont reçu leurs kits de départ composés des semences et d’intrants agricoles ; les 37 autres formés en élevage, recevront dans les prochains jours leurs kits de sortie composés de petits ruminants et des volailles. Les apprenants en mécanique moto et en couture continuent de suivre leurs formations et ce pendant 6 mois.

Dans la province du Sila, les 17 formateurs secondaires (16 hommes et 1 femme) retenus et formés ont reçu des matériels de travail supplémentaires et sont parvenus à achever la construction des hangars qui font office de salles de formation. Ils accueillent actuellement dans leurs ateliers, 103 apprenants dont 72 hommes et 31 femmes. Les formations sont en cours en couture, menuiserie, maçonnerie et mécanique.