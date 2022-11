Programme de développement inclusif des zones d’accueil à l’est du Tchad (Diza-Est) - Bulletin bimestriel : juillet–août 2022

I. Inclusion financière

Le Programme DIZA-Est poursuit ses efforts de promotion du crédit communautaire à travers la structuration et la formation des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC). Ainsi, dans la province du Ouaddai, 131 AVEC ont été mis en place et sont suivies par les équipes DIZA pour le bon déroulement de leurs cotisations. Les membres de ces associations ont été formé sur le fonctionnement des AVEC puis doté de kits de démarrage. Ces kits, composés d’une caisse, de deux cadenas, de deux cahiers et de deux stylos entre autres, sont destinés à permettre aux bénéficiaires de lancer les activités d’épargne et de crédit. Les AVEC de la province du Ouaddai, de même que celle du Salamat et du Sila, ont également bénéficié d’un accompagnement de l’équipe du programme, pour l’obtention des autorisations de fonctionnement auprès des autorités administratives.

Pour la période allant de juillet à aout 2022, en plus des 74 AVEC déjà créées et/ou restructurées dans la province du Salamat, 8 nouvelles AVEC ont été créées. Ces associations ont été lancées à l’initiative des membres des communautés qui ne sont pas bénéficiaires du programme DIZA. Pendant ce temps, dans la province du Sila, le renforcement des capacités des membres des AVEC se poursuit.

Ainsi, 72 membres de 3 AVEC ont bénéficiés des formations portant entre autres sur le leadership, le règlement intérieur et la caisse de solidarité.