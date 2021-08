Programme de Développement Inclusif des Zones d’Accueil à l’Est du Tchad (DIZA-Est) - Rapport d’activités : mai– juin 2021

I. Cash Transfert

Dans les provinces du Sila et du Ouaddai, une deuxième distribution de cash eu lieu dans les villages d’intervention du programme. 1,375 ménages ont été servis dans la province du Sila et 1,256 dans la province du Ouaddai. Pendant ce temps, dans la province du Salamat, les distributions de cash ont commencé avec une première distribution qui a touché 1107 ménages répartis dans 35 villages sur 1,127 ménages prévus. Parallèlement à ces distributions, les ménages appuyés bénéficient également d’une formation en développement d’activités génératrices de revenus non agricoles.

II. Foires aux semences

Pour la campagne agricole 2021-2022, 29 foires aux semences ont été organisé dans les provinces du Sila (7 foires),

Ouaddai (10 foires) et Salamat (12 foires). Ces foires ont donné la possibilité aux ménages bénéficiaires de vendre et d’acheter des produits agricoles et des outils agraires mais aussi de se rencontrer et d’échanger sur les pratiques en matière de gestion de la production agricole. Les spéculations vendues lors de ces foires sont celles issues des filières porteuses identifiées au début de la mise en œuvre du Programme DIZA-Est.

Dans la province du Sila, 914 bénéficiaires (dont 725 femmes et 189 hommes) ont été servis contre 1790 bénéficiaires (dont 776 hommes et 1014 femmes) dans la province du Ouaddai, et 900 bénéficiaires dans la province du Salamat. L’organisation de ces foires a vu la participation des services administratifs et techniques provinciaux ainsi que les autorités coutumières. Parlant des services techniques, nous avons l’Agence Nationale d'Appui au Développement Rural et l'Institut Tchadien de Recherche Agricole pour le Développement (ITRAD).

Les foires aux semences sont destinées à faciliter l’accès aux moyens de production agricoles aux ménages vulnérables ; une action qui devrait contribuer au développement des chaines des valeurs retenues.

III. Promotion des Activités Génératrices des Revenus

A la suite de l’équipe du Programme DIZA dans la province du Sila, celles du Ouaddai et du Salamat viennent de former les bénéficiaires des cash transferts en élaboration des plans d’affaires pour les petites AGR non-agricoles.

Dans la province du Salamat, 508 ménages étaient concernés par cette action contre 645 dans la province du Ouaddai et 828 dans le Sila. La plupart des AGR choisies sont le petit commerce, la production et la vente des beignets et du pain.