Procedures operationnelles - Standards des references medicales Covid-19 (Version 1 du 4 juin 2020)

1 - INTRODUCTION

Le Tchad est membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) depuis le 20 septembre 1960. En tant que partenaire impartial et de confiance, l’ONU appuie le Gouvernement tchadien dans la mise en œuvre des politiques nationales pour répondre plus efficacement aux défis majeurs de paix, de sécurité et de développement, ainsi qu'aux besoins humanitaires auxquels le pays est confronté.

Dans le cadre de la réforme des Nations Unies, l’Equipe-Pays du Tchad est composée de la Coordonnatrice Résidente et des Représentants des agences des Nations Unies. En tant que Cheffe de file de l'Equipe-Pays, la Coordonnatrice Résidente assure trois principaux rôles en termes de leadership comme suit : Agent Habilité pour la sécurité du SNU, Coordonnatrice Résidente pour l’appui au Gouvernement dans le processus du Développement durable et enfin Coordonnatrice Humanitaire pour toutes les questions relatives à la coordination de la réponse humanitaire

En tant que principale structure d'appui aux activités de la Coordonnatrice Résidente et de l'Equipe-Pays, le Bureau de la Coordonnatrice Résidente (BCR) assure la coordination de toutes les activités du Système des Nations Unies au Tchad. Son objectif est de maximiser, de manière coordonnée, le travail du Système des Nations Unies pour apporter une réponse collective, cohérente et intégrée aux priorités et aux besoins nationaux, dans le cadre des objectifs de développement durable et des autres engagements internationaux.

Au Tchad, treize fonds, programmes et agences des Nations Unies sont actifs dans le pays (FAO, HCDH, OCHA, OIM, OMS, ONUDC, ONUSIDA, PAM, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNHCR et UNICEF). La plupart ont des bureaux à N’Djaména et à l’intérieur du pays, notamment : Abeche, Iriba, Goré, Moundou, Sarh, Bol, Bagasola, Mao, Farchana, Maro, Mongo, Bongor, Faya-Largeau, Kalait, Zouarké et Doba. Le personnel des Nations Unies au Tchad est constitué de personnel national et international pour un effectif total de 1567 et 4102 dépendants.

L’accès aux soins est assuré pour le personnel et leurs dépendants par la clinique des nations unies à N’Djaména. Dans les autres Provinces où est présent le personnel du SNU, l’offre de santé est organisée autour des infirmiers exerçant dans les dispensaires des Nations Unies et des médecins référents exerçant dans des hôpitaux de district ou provinciaux. Cependant, dans les zones où il n’existe pas un dispensaire des Nations Unies à proximité du personnel du SNU, le personnel pourra se référer aux médecins et infirmiers exerçant dans des hôpitaux de districts ou de provinces.

L’hôpital provincial de Farcha à N’Djaména, en cours de renforcement a été retenu par le gouvernement comme structure de référence pour la prise en charge des cas de COVID-19. L’hôpital de Farcha a été dédié à la prise en charge des cas par le gouvernement. L’hôpital de la Renaissance (Hôpital public) à N’Djaména dispose d’un plateau technique amélioré et un personnel qualifié et sert de référence pour la prise en charge de certains cas.