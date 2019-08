Plan de mise a l’échelle des pratiques optimales de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE), 2019-2021

Résumé

Le Plan de Mise à l’Echelle ANJE (PME ANJE) est un plan de mise en œuvre de la Stratégie Centrale de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant qui a été adoptée en Septembre 2017.

Il est composé de sept (7) chapitres : Analyse de la situation ; But, objectifs et résultats attendus ; Mise en œuvre du plan de mise à l’échelle ANJE ; Plan de Communication ; Supervision /mentorat, suivi & évaluation ; Budget détaillé et Plan de financement et coordination.

Le premier chapitre sur l’analyse de situation nous donne un aperçu des politiques et stratégies centrales ayant des implications sur les interventions ANJE. Cet aperçu nous situe le cadre institutionnel et organisationnel en faveur de la nutrition, le cadre règlementaire pour la protection de la maternité et les droits d’allaiter pour les femmes qui travaillent et le code de commercialisation des substituts de lait maternel ou CCSLM ainsi que la situation de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les circonstances particulières : en cas d’infection par le Virus Immunodéficience Humaine ou VIH, Bébé de Faible Poids de Naissance, Urgences. Il nous donne aussi la situation des pratiques et des interventions d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant au Tchad par rapport aux divers indicateurs et fournit une analyse des interventions actuelles et des facteurs limitant les pratiques optimales. La conclusion de ce premier chapitre est que le cadre institutionnel et le cadre règlementaire sont bien en place au niveau du pays et présentent un potentiel certain pour la mise en œuvre des actions ANJE. L’analyse des interventions actuelles et des éléments limitant indiquent que les pratiques ne sont pas optimales et que les causes socioculturelles sont un réel frein à celles-ci. Ainsi, malgré l’évolution des divers indicateurs de la malnutrition et de l’ANJE selon les résultats de la dernière enquête SMART 2018, les pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant au Tchad ne sont pas encore optimales, ce qui est un facteur contributif à la malnutrition aigüe dont la prévalence révèle une situation critique ; le retard de croissance a aussi atteint un niveau grave.

Le but du plan de passage à l’échelle de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant est de contribuer à la réduction d’au moins 5% du retard de croissance chez les enfants âgés de 0 – 59 mois d’ici 2021 et à la réduction de la mortalité infanto-juvénile au Tchad. L’objectif général est d’assurer l’adoption de pratiques optimales de l’ANJE par les mères pour augmenter le taux d’initiation précoce à l’allaitement de 36,5% à 66,5 % ; le taux d’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois de 17,7 % à 47,7% et le taux d’Alimentation Minimum Acceptable des enfants de 6-23 mois de 13,3 % à 43,3% d’ici l’an 2021 (SMART, 2018). En termes d’objectifs spécifiques, le plan de passage à la mise à l’échelle (PME) de l’ANJE se propose de: (i) Adopter le Code de Commercialisation des Substituts de Lait Maternel (CCSLM) et mettre en place un système de surveillance ; (ii) Assurer la promotion des pratiques optimales de l’ANJE au niveau des structures sanitaires ; (iii) Renforcer le conseil communautaire pour la promotion des pratiques optimales de l’ANJE ; (iv) Mettre en œuvre des actions de sensibilisation de la population pour la promotion de l’ANJE au niveau central et (v) Renforcer la gestion de l’ANJE dans les circonstances particulières : VIH, Urgences, Bébé ayant un petit poids à la naissance.

Le troisième chapitre est celui qui nous donne les démarches pratiques de mise en œuvre du Plan de mise à l’échelle ANJE. Un paquet intégré de services est proposé ; les axes stratégiques pour la mise en œuvre de l’ANJE avec les principales activités. Le plan de mise en œuvre nous présente les bénéficiaires, les zones d’intervention prioritaires, les étapes de la mise en œuvre ainsi que le chronogramme d’activités. Le principe de la mise en œuvre est de faire bénéficier les interventions à 90% aux enfants de 0-23 mois et à 90% des femmes enceintes et allaitantes qui fréquentent les centres hospitaliers, les centres de santé et les sites communautaires conformément aux actions du paquet intégré de services suggéré. Il faudrait augmenter la couverture des sites communautaires et faire des prestations de proximité pour motiver les femmes des communautés à participer, les centres de santé étant souvent éloignés de leur village.

Les quatre derniers chapitres sont des mesures d’accompagnement de la mise en œuvre du PME ANJE, incluant le Plan de Communication ; la Supervision/mentorat, suivi & évaluation ; le Budget détaillé et le Plan de financement et de coordination.