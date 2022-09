Oxfam au Chad Rapport Annuel 2021- 2022

Avant propos par le Directeur Pays

Depuis mon retour, pour la deuxième fois dans la famille d’Oxfam au Tchad, je continue à être inspiré par la manière dont cette organisation aide les personnes vivant dans la vulnérabilité à se prendre en charge et subvenir à leurs besoins.

Lors de ma visite dans le Bahr El Gazal en aout 2021, j’ai rencontré des groupements des femmes productrices d’Oignons dans le village FASSALADJOUL, braves femmes qui, avec l’appui d’Oxfam ont réussi á booster leur production. En 3 année d’accompagnement, ces femmes ont pu réaliser un exploit encourageant. Pour la campagne 2021-2022, ces femmes ont produit 195 Sacs soit 19,5 tonnes, avec un revenu dépassant les 2.300.000 fcfa.

Cette expérience réussie démontre l’efficacité des femmes rurales dans la construction d’une économie durable et d’une sécurité alimentaire plus fournie. Elle raffermit nos convictions de travailler pour l’émergence du leadership féminin rural très solide.

J’ai été aussi particulièrement marqué par le progrès accompli dans l’octroi des terres aux femmes rurales dans les provinces méridionales à forte potentialité de production. Ces actions permettent aux femmes rurales d’optimiser leur production, renforcer leur pouvoir économique et de pouvoir agir en tant qu’acteur de développement. Les résultants de la campagne pour un Tchad sans faim « Avec les femmes rurales sont à saluer à ce niveau. Des organisations de la société civile tchadienne sous le leadership d’Oxfam ont pu conduire des dialogues ayant permis d’appuyer les efforts du gouvernement tchadien dans l’amélioration de la gouvernance foncière dans le pays. Dans la même lignée, le Gouvernement a entamé la relecture du code domanial et foncier avec l’implication des acteurs de la société civile, dont Oxfam Notre programme dans le cadre duquel ces femmes sont formées, combine des facteurs politiques et économiques pour garantir une durabilité des résultats obtenus avec la présence de plus en plus croissante du leadership féminin rural dans les processus décisionnels.

SUR LE CHEMIN DU CHANGEMENT

En plus de 50 ans de présence au Tchad, Oxfam continue à s'adopter aux contextes constamment changeants afin de rester efficace, efficient et pertinent.

Les changements et résultats tangibles auxquels nous sommes parvenus signifient que nous avons travaillé pour promouvoir le partenariat avec les acteurs nationaux dont leur rôle est capital dans l’atteinte de nos objectifs.

Nous continuons à produire des succès importants tel qu’expliqué dans le présent rapport et soulignons la nécessité d’accès a plus de ressources financières pour plus d’impact.

Je tiens à remercier tous les employés, les partenaires, les bailleurs et les autorités pour leur soutien sans faille à Oxfam. À travers les différentes sections de ce rapport, je vous invite à découvrir le travail d'Oxfam au Tchad, réalisé sous nos trois programmes à savoir le Moyen d’Existence et la Sécurité Alimentaire, l’Action Humanitaire, et la Bonne Gouvernance.

Je vous en souhaite une bonne lecture

Dedeou YAHIYA

Directeur Pays Oxfam au Tchad