Note de synthèse - Réunion du Cluster Wash Tchad (03 août 2022)

Inondations : L’impact du changement climatique sur le Tchad est manifeste, les épisodes climatiques extrêmes tels que les sécheresses constatées en 2009 et 2010 et les inondations de 2012 sont plus fréquents et plus sévères. Cette année 2022 est marquée par une saison des pluies qui a commencé de manière précoce et les prévisions faites au niveau régional pour 2022 estiment que les niveaux de précipitations supérieurs à la moyenne pour la zone sahélienne. Il s’observe depuis mars 2022 de inondations importantes dans plusieurs provinces du pays à chaque tombé de pluies.