MSF au Tchad numéro 4 - Février 2018

UN MANQUE DE RESSOURCES A RALENTI LA LUTTE CONTRE LE CHOLERA

L’épidémie de choléra a suivi la rivière Bahr Azoum –utilisée par beaucoup pour laver le linge, se baigner ou même boire – le long de ses méandres en direction du sud, de la région de Sila, jusqu’au district de Am Timan, à Salamat, une zone densément peuplée Comme l’épidémie s’est déplacée, MSF a déplacé ses équipes de réponse aux urgences de Sila à Am Timan. D’après les chiffres du inistère de la Santé Publique, dans la région de Salamat, 81 cas dont décès ont été enregistrés entre le 11 septembre, date de démarrage de l’épidémie, et le 30 novembre 2017.

MSF a installé un centre de traitement du choléra (CTC) de 40 lits et mis en place trois unités plus petites dans les villages environnants. Alors que les communautés luttaient pour faire face au nombre croissant de cas dans la ville, il devenait essentiel de sensibiliser chacun au sujet de cette maladie véhiculée par l’eau contaminée.

Les cas ici sont particulièrement sévères, avait expliqué Dr Roger Haïwe, qui était en charge du traitement des patients dans le CTC, structure qui a été montée le 22 septembre par l’unité MSF de réponse aux urgences au Tchad. Non seulement les patients parcourent des distances très importantes pour rejoindre le CTC, mais ils ont également peur de dire qu’ils sont atteints de la maladie car les malades du choléra sont stigmatisés. »

Au moment du pic de l’épidémie à la mi octobre, plus de la moitié des patients arrivaient sévèrement déshydratés car ils avaient attendu trop longtemps pour venir, ou ils n’avaient pas trouvé de moyen de transport. Avec seulement deux ambulances pour toute la région, qui est caractérisée par des routes rurales accidentées et un mauvais réseau téléphonique, les patients ont dû surmonter de nombreux obstacles pour recevoir un traitement.

La réponse d'urgence choléra de MSF consiste notamment à distribuer de sachets pour traiter l'eau – y compris celle de la rivière afin qu'elle puisse être consommée en toute sécurité. Ces sachets font partie des kits d'hygiène que les équipes de promotion de la santé de MSF avaient distribu à tous les patients du CTC.

MSF avait également lancé des activités de sensibilisation à Am Timan et dans les villages alentours sur l’hygiène, le raitement de l’eau et la prévention.

Le choléra – qui se contracte par ingestion d’eau ou de nourriture contaminée par les matières fécales ou le vomi de quelqu’un atteint par la maladie – peut être traité en compensant immédiatement les fluides et es électrolytes perdus lors des vomissements ou diarrhée. Un patient restant sans traitement peut mourir en quelques heures.