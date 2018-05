Mobilités au Tchad: Infographies Des Mobilités Sur Le Territoire Tchadien (Mai 2018)

INTRODUCTION

Ce rapport est composé d’un ensemble d’infographies et de cartes des différentes tendances migratoires au Tchad. Il traite d’un grand nombre des mouvements de population recensés depuis, vers et au sein du territoire tchadien et dresse une vue générale des populations en mouvements.

Plusieurs types de mobilités sont traitées sur ce document; les mouvements économiques internes ou vers l’étrangers, les transhumances, les déplacements forcés, les retours, etc. Mais il est intéressant de remarquer que, très souvent, ces différentes mobilités se croisent. Ce rapport tente parfois de faire ce lien (par exemple entre la migration vers les sites d’orpaillage et la migration vers la Libye) mais de plus amples recherches seraient nécessaires afin de mieux saisir ces dynamiques.

Ce rapport est le résultat d’une compilation de diverses bases de données et rapports provenant de différentes sources d’information qui sont indiquées dans chacune des pages dans l’encadré « Détails et Sources » et est également tiré de plusieurs discussions avec des informateurs clés. S’il ne peut pas être considéré comme représentatif, les données représentées sont solides et donnent une image générale de la situation.