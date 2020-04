Mission de suivi et de prospection pour l’accès et l’assistance humanitaire en faveur des déplacés de Diameron

I-Contexte

Suite à l’attaque sans précédent du GANE Boko haram dans la nuit du 23 mars 2020 aux alentours de 02h30, dans la localité de Boma, des milliers de familles se sont échappées dans un premier temps de Boma, afin de fuir les atrocités des assaillants BH qui ont tué et incendié plusieurs habitations poussant ainsi la population à quitter la zone. Le 26 mars, la publication du décret présidentiel instituant l’état d’urgence dans les départements de Fouli et de Kaya, le Ministre d’Etat Secrétaire à la Présidence a déclaré le lac « zone d’opérations » et appelé les populations habitant les zones insulaires à les évacuer.

Des milliers de familles ont dû abandonner tous les villages situés dans les zones insulaires à la recherche de protection.

Un premier rapport préliminaire réalisé par les partenaires se trouvant sur le terrain (IRC, CRT, BCI) a confirmé les alertes reçues du Préfet de Fouli, faisant état de 20 000 IDPs approximativement qui se sont spontanément déplacés à Diamerom et Toboro, en quête de protection et pour des raisons préventives. Les besoins immédiats identifiés sont : l’eau, les vivres alimentaires, les soins sanitaires et les kits abris. A noter qu’environ 10 000 anciens déplacés se trouvaient déjà à Diamerom, parmi lesquels approximativement 8 000 n’auraient pas été assisté avant ces déplacements dynamiques liés aux attaques de Boma.

Le MCD du district sanitaire de Liwa a réalisé une mission conjointe avec IRC, ALIMA, BCI, CRT et ECD, le 3 avril 2020, afin de rencontrer les chefs traditionnels des nouveaux IDPs, pour évaluer les besoins les plus urgents en santé des déplacés qui se trouvent sur 11 sites differents. Des cas de malnutrition aigüe ont été identifiés. Sur un total de 20 enfants dépistés, 4 ont présenté un état de MAM (20%) et 2 ont présenté un état de MAS (10%). De cas des IRA, conjonctivites et fièvres ont été constatés. La mission a recommandé aux intervenants d’organiser une clinique mobile d’urgence pour la prise en charge rapide, la construction de points d’eau pour faciliter l’accès à l’eau potable, la distribution générale des vivres, de latrines et d’abris d’urgence. Cette mission a estimé le nombre d’IDPs à environ 28 164 personnes, à la date de l’évaluation. La clinique mobile d’ALIMA qui intervient dans le site de Diamerom avait suspendu les activités à la suite de l’attaque de Bohama. L’ONG veut transformer la clinique mobile en poste de santé avec un infirmier et une sage-femme qui selon la mission ne peuvent pas couvrir les besoins de tous les déplacés (anciens et nouveaux).