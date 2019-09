Mission au Tchad: Rapport du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (A/HRC/42/42/Add.1)

Conformément à la résolution 2005/2 de la Commission des droits de l’homme et à la résolution 33/4 du Conseil des droits de l’homme, le Groupe de travail a pour mandat d’étudier et d’identifier les sources, les causes, les manifestations et les tendances récentes concernant les mercenaires ou les activités liées au mercenariat, et leurs incidences sur les droits de l’homme, notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination. Il est également chargé de surveiller les activités des sociétés militaires et de sécurité privées et leurs incidences sur les droits de l’homme.