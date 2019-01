Mise à jour des déplacements internes au Tchad, 26/01/2019

Contexte

Les mouvements de populations spontanés dans la province du Lac se poursuivent depuis la fin décembre 2018. A la date du 26 janvier 2019, plus de 1000 nouveaux ménages déplacés internes (environ 5000 personnes) ont été signalés par les acteurs humanitaires dans cette zone. Ces mouvements présentent des risques accrus de protection y compris de violences sexuelles et basées sur le genre, de séparation d’enfants et de familles, de recrudescence de stratégies de survie néfastes, de conflits intercommunautaires et d’arrestations arbitraires.

Mouvements de populations signalés en janvier 2019 à l’intérieur du Tchad: