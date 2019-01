Mise en œuvre du Plan National d’Investissement du Secteur Rural (PNISR): Un dispositif de Suivi-Evaluation Global Orienté sur les résultats (SEGOR) est élaboré et validé

21/01/2019 21 janvier 2019, N’Djaména – le Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles et la FAO ont organisé un atelier de validation technique du rapport de l’étude sur l’élaboration du dispositif de Suivi-Evaluation Global Orienté sur les Résultats (SEGOR) du Plan national d’investissement du secteur rural (PNISR). Le PNISR est la déclinaison nationale du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique de l’Union Africaine et du NEPAD. Il est désormais le cadre stratégique de coordination et de planification de l’ensemble des interventions dans le secteur rural.

L’objectif du dispositif de Suivi-Evaluation Global Orienté sur les Résultats (SEGOR) est de contribuer à l’amélioration de la gouvernance des activités contribuant à la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable, à travers le suivi rapproché des progrès enregistrés et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes qui concourent au succès du PNISR.

Selon Mansour N’Diaye, Représentant de la FAO au Tchad, « il s’agit de disposer d’un outil qui permettra de renseigner le volume et la qualité des investissements dans le développement rural et apprécier le niveau d’atteinte des engagements internationaux pris par le Gouvernement respectivement à Maputo en 2003, à Malabo en 2010 et à Kigali en 2015, mais également de produire plus efficacement, le rapport biennal de mise en œuvre du PDDAA dans le pays ».

Mansour N’Diaye poursuit que le SEGOR permettra aussi de renseigner les indicateurs pertinents du Plan national de développement (PND, 2017-2021) dans le domaine du développement rural. « Il s’agit de répondre à la nécessité et à l’urgence de doter le pays d’un instrument d’aide à la décision pour accompagner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes d’investissement dans le secteur rural », a-t-il ajouté.

Lydie Beassoumda, ministre de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles a indiqué pour sa part que le SEGOR permettra au gouvernement et ses partenaires d’avoir une vision globale des performances du secteur rural afin de prendre des mesures pour améliorer la mise en œuvre des actions. Pour la Ministre, « l’opérationnalisation du SEGOR repose sur les principes et choix stratégiques que sont : une volonté politique très forte ; la valorisation des acquis des expériences précédentes ou en cours ; le caractère participatif et inclusif des acteurs ; la recherche permanente de la cohérence et la complémentarité entre les différents dispositifs ainsi que l’engagement à long terme des acteurs concernés ».

L’étude a été menée à travers le partenariat gouvernement-FAO-Union européenne. Le représentant du chef de la délégation de l’Union Européenne au Tchad Mr Didier Carton a, pour sa part, informé que leur contribution se justifie par le fait que le Tchad souffre depuis de nombreuses années d’une insécurité alimentaire cyclique et de taux élevés de malnutrition. Pour faire face efficacement à ces problèmes, il nécessaire de disposer d’informations fiables pour appréhender les enjeux et les défis et pour prendre des décisions appropriées sur les actions pertinentes à promouvoir a-t-il poursuivi.

La FAO, à travers le Programme FIRST, a apporté un appui technique et financier à la réalisation de cette étude qui a débouché sur l’établissement d’un état des lieux exhaustif du dispositif de suivi-évaluation du secteur rural existant et la proposition d’un modèle de SEGOR. Le dispositif SEGOR est bâti autour ; mécanismes déjà existants en valorisant et en renforçant leurs acquis. Il est structuré de la base (niveau terrain) jusqu’au niveau national.

Le suivi sera coordonné par le Secrétariat Technique du PNISR (Chargé de S&E au sein du PF/PDDAA) avec l’appui opérationnel de la Cellule Permanente et réalisé par les Directions des Etudes et de la planification des Ministères du secteur rural en collaboration avec les responsables de suivi-évaluation des programmes et projets, des institutions sous tutelle, des ONG, du secteur privé et de la société civile.

Au niveau déconcentré, le suivi et l’évaluation du PNISR seront assurés par les Comités Provinciaux d’Action (CPA), les Comités Départementaux d’Action (CDA) et les Comités Locaux d’Action (CLA). Après la validation du dispositif SEGOR, une feuille de route a été élaborée pour définir les prochaines étapes dans l’opérationnalisation du SEGOR et du PNISR. Ce qui pourra être un levier de la relance économique pour l’atteinte de l’Objectif Faim Zéro.