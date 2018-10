Matrice de suivi des deplacements (DTM) Tchad – Region du Lac Dashboard #4 (October 2018)

Entre avril et juin 2018, 165 195 personnes déplacées au sein de 41 229 ménages ont été identifiés, y compris 124 788 PDI, 38 740 retournés, et 1 667 Ressortissants de Pays Tiers (RPT), dans 180 localités (126 sites de déplacement et 54 communautés hôtes). 65% des personnes déplacées sont des enfants, et une grande majorité des ménages déplacés (92%) a des enfants. La plupart des personnes déplacées (93.7%) vit dans des maisons en tôle ou en paille.