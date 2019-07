Matrice de suivi des deplacements (DTM): Tchad - Province du Moyen-Chari, Dashboard #1 Collecte de données: juin – juillet 2019 Date de publication: juillet 2019 Round 1

Contexte et méthodologie

Dès le début de la crise centrafricaine en 2013, des ressortissants Tchadiens ont quitté la République centrafricaine pour retourner au Tchad, notamment vers les provinces du Sud (Moyen-Chari, Mandoul, Logone Oriental et Logone Occidental). L'OIM a mis en place sa Matrice de suivi des déplacements (DTM) dans la province du Moyen-Chari afin d’évaluer le nombre et les besoins de ces retournés Tchadiens dans la province. Les données ont été collectées auprès d'informateurs clés au niveau des villages et des sites accueillant ces retournés. Ce tableau de bord présente les résultats d'évaluations menées entre juin et juillet 2019 dans 23 localités. Celles-ci ont permis d’identifier 37 349 individus retournés (8 739 ménages). La majorité des retournés (79%) vit dans sept sites, les plus importants étant Maïngama, Sido Est et Sido Ouest.