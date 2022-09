Matrice de Suivi des Déplacements (DTM) Crise du Bassin du Lac Tchad, Tableau De Bord N°47, 22 Août 2022

La crise dans le Bassin du lac Tchad est le résultat d’une combinaison complexe d’une multitude de facteurs, y compris un conflit armé impliquant des groups armés non étatiques, des niveaux extrêmes de pauvreté, un sous-développement persistent, et des bouleversements climatiques, qui ont conduit à des déplacements de populations importants. Au 22 août 2022, le Cameroun, le Tchad, le Nigeria et le Niger accueillaient 5 595 058 individus affectés par la crise, dont des Personnes déplacées internes (PDI), des réfugiés et des retournés (anciennes PDI et retournés de l’étranger). 75 pour cent d’entre eux (soit 4 180 954 personnes) se trouvaient au Nigéria, 11 pour cent au Cameroun (639 453 personnes), 9 pour cent au Tchad (488 510 personnes) et 5 pour cent au Niger (286 141 personnes).