L'Union européenne alloue près de 230 millions de Francs CFA d'aide aux victimes des inondations au Tchad

N'Djamena, 29 juillet 2021

En réponse aux inondations qui ont récemment frappé la province de Tandjilé, dans le sud du Tchad, l'Union européenne accorde un financement humanitaire de €350 000 (229 584 950 Francs CFA) pour venir en aide aux personnes les plus touchées.

Les fonds permettront aux Sociétés de la Croix-Rouge tchadienne, française et luxembourgeoise de venir en aide aux victimes en leur fournissant une aide d'urgence en nourriture, abris, eau et assainissement, ainsi qu’en articles de première nécessité. Une aide sanitaire sera également fournie sous forme de médicaments, de matériel médical et de sensibilisation à l'hygiène.

« Nous sommes particulièrement inquiets car la nourriture fait cruellement défaut en raison de la période de soudure actuelle. La situation a été aggravée par la perte supplémentaire de stocks alimentaires due à la récente tempête et aux tensions intercommunautaires, plaçant les victimes dans une situation d'extrême vulnérabilité. La réponse apportée par l’UE permettra aussi de réduire la vulnérabilité aux futurs évènements climatiques », a déclaré David Kerespars, Chef de bureau de l’aide humanitaire de l’UE au Tchad.

Les fonds bénéficieront directement à 40 000 personnes dont les besoins sont les plus urgents. Un soutien sera aussi apporté aux ménages souhaitant restaurer leur maison afin qu'ils puissent reconstruire des infrastructures moins vulnérables aux inondations.

Le 26 juin 2021, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations destructrices dans le département de Tandjilé Ouest. D'énormes dégâts matériels et humains ont été enregistrés dans 110 villages. Cinq personnes sont mortes et 231 blessées, tandis que plus de 4 690 maisons et 30 écoles ont été détruites. De nombreuses personnes ont dû quitter leurs maisons et sont actuellement hébergées par des proches.

L'Union européenne est l'un des principaux donateurs d'aide humanitaire au Tchad. En plus du financement d'urgence annoncé ici, en 2021, l'UE fournit 35,5 millions d'euros d'aide humanitaire au Tchad pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des réfugiés et des communautés d'accueil. Ce financement leur permet de bénéficier de soins de santé, de nourriture, d'abris, d'eau, d'assainissement, d'éducation et de protection. En outre, le financement humanitaire de l'UE au Tchad soutient des projets de réduction des risques, afin que les populations soient moins vulnérables aux crises.

