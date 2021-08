L'Union européenne alloue plus de 131 millions de Francs CFA au Tchad pour faire face à l’afflux de réfugiés camerounais

N'Djamena, le 26 août 2021

En réponse à un afflux de près de 11 000 ressortissants camerounais au Tchad, l'Union européenne accorde un financement humanitaire de € 200 000 (131 191 400 Francs CFA) pour soutenir les personnes les plus vulnérables.

Les fonds permettront à l’organisation International Rescue Committee de répondre aux besoins humanitaires les plus urgents d’environ 11.000 personnes en abris, eau potable, assainissement, soins de santé et médicaments.

Ce sont de violents affrontements intercommunautaires entre éleveurs d’un côté et des pêcheurs et agriculteurs de l’autre dans l'Extrême-Nord du Cameroun qui ont causé ces déplacements frontaliers vers le Tchad. Les réfugiés ont déclaré avoir été victimes d'attaques ciblées, leurs maisons ont été brûlées et leurs biens détruits. Au total, 19 villages auraient été incendiés.

Ils sont hébergés par la communauté locale, dans des installations publiques ou des espaces ouverts et 85% au moins d’entre eux sont des femmes et des enfants. Ces conditions, en pleine période de soudure et de saison des pluies, placent les populations déplacées dans une situation d'extrême vulnérabilité et de risques d'épidémies, notamment de choléra et de Covid-19.

"La volonté des réfugiés est de rentrer le plus tôt possible au Cameroun ; cependant, ce retour ne sera pas possible tant que les tensions, encore très fortes, persisteront de l’autre côté. En attendant, il est indispensable d’apporter une réponse rapide, majoritairement communautaire, aux principaux besoins de ces populations démunies qui ont traversé le fleuve, en grande partie, sans rien" », a déclaré Norik Soubrier, Assistant technique du bureau de l’aide humanitaire de l’UE au Tchad.

Le courant du mois d’aout, en réponse aux inondations qui ont frappé la province de Tandjilé, dans le sud du Tchad, l'Union européenne a déjà accordé un financement humanitaire de € 350 000 (229 584 950 Francs CFA) pour venir en aide aux personnes les plus touchées. L'Union européenne est l'un des principaux donateurs d'aide humanitaire au Tchad. En plus du financement d'urgence annoncé ici, en 2021, l'UE fournit 35,5 millions d'euros d'aide humanitaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des réfugiés et des communautés d'accueil.

Ce financement leur permet de bénéficier de soins de santé, de nourriture, d'abris, d'eau, d'assainissement, d'éducation et de protection. En outre, le financement humanitaire de l'UE soutient des projets de réduction des risques, afin que les populations soient moins vulnérables aux crises.

