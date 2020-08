Les héros du quotidien au Tchad

Préface

Cette brochure, élaborée dans le cadre de la Journée mondiale de l'aide humanitaire 2020, est un hommage, profond et sincère, aux héros du quotidien - les travailleurs humanitaires – qui travaillent sans relâche, chaque jour, pour aider à construire un monde meilleur, bravant les dangers et les difficultés pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, parfois au péril de leur vie.

Cette année, les humanitaires ont fait face à des défis sans précédent dus à l’émergence de la COVID-19 et aux crises multiples que la pandémie a engendrées. Leurs efforts extraordinaires ont permis de faire face à la pandémie tout en maintenant les opérations humanitaires essentielles.

La COVID-19 demeure un des plus grands défis pour les opérations humanitaires dans le monde. Le Tchad n’a pas été épargné par ce fléau. La COVID-19 a exacerbé les besoins humanitaires alors que le monde était déjà confronté à des niveaux de vulnérabilité et de besoins jamais atteints. En plus d'avoir des effets dévastateurs sur la santé, la pandémie a entrainé des répercussions économiques catastrophiques pour les personnes vulnérables déjà en situation de crise humanitaire, avec un impact disproportionné sur les pauvres, les déplacés, les enfants, les femmes, les personnes âgées, les minorités et les travailleurs informels.

Au Tchad, malgré les défis posés par la nécessité de limiter les déplacements et les contacts afin d’empêcher la transmission de la COVID-19, les travailleurs humanitaires nationaux et internationaux ont poursuivi leur travail tout au long de la crise, en première ligne de la réponse. Ils ont redéfini leurs priorités et adapté leurs activités pour protéger les personnes qu'ils essayent d’aider. L'adaptation de la réponse à la COVID-19 a entraîné un travail en plus étroite collaboration avec les communautés locales, ainsi que de nouvelles méthodologies de distribution, mais aussi des besoins d'abris supplémentaires pour les zones d'isolement et une distribution accrue de kits WASH et articles non alimentaires.

A travers cette brochure, nous voulons mettre en lumière les histoires de ces héros du quotidien (real life heroes), ces travailleurs humanitaires de toutes disciplines et de tous horizons, qui se mobilisent pour faire preuve de solidarité et aider leurs prochains lorsque les temps sont durs. À travers ces récits, nous montrerons que le travail humanitaire peut prendre de nombreuses formes et qu'il constitue une ressource vitale pour de nombreuses communautés. Ces récits mettront l'accent sur la réalité humanitaire, à savoir que, le plus souvent, ce sont les membres des communautés touchées qui sont les premiers à intervenir auprès de ceux qui sont dans le besoin.

Les photos figurant dans cette brochure ont été prises par les travailleurs humanitaires eux-mêmes, ce qui rend le contenu de cette publication d'autant plus précieux.

Je suis fière de nos héros du quotidien dans tous les coins du Tchad ou ailleurs. Je m’engage au nom de mes collègues et des membres de l’équipe humanitaire du Tchad à doubler nos efforts pour travailler au côté du Gouvernement pour répondre aux besoins des plus vulnérables. Nous vous soutenons. Vous êtes nos héros du quotidien. Vous êtes les héros de tous les jours.

Violette Kakyomya

Coordonnatrice Humanitaire Tchad