Les héroïnes humanitaires au Tchad

Préface

Cette brochure, dédiée aux femmes humanitaires, a été conçue dans le cadre de la Journée mondiale de l’aide humanitaire (JMH) qui, en 2019, a voulu rendre un hommage particulier aux femmes humanitaires du monde entier. A la veille de la JMH 2019, OCHA avait demandé à plus de mille femmes humanitaires dans cent quinze (115) pays ce qui les avait motivées à poursuivre une carrière de ce genre. Leurs réponses avaient toutes un message commun: contribuer à l’humanité, aider les gens et promouvoir la justice sociale.

Aujourd’hui plus d’un demi-million de travailleurs humanitaires sont en première ligne de la guerre et des catastrophes, bravant les dangers et les difficultés pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin. Environ quarante pourcent (40%) d’entre eux sont des femmes, dont beaucoup travaillent dans certains des endroits les plus dangereux au monde.

A travers cette brochure, nous souhaitons honorer la force, la détermination et la persévérance de ces femmes, qui sont souvent les premières à intervenir pendant les heures les plus difficiles aux côtés des communautés affectées. La plupart de ces femmes répondent à des crises dans leurs propres communautés. En tant que premières intervenantes, les femmes jouent souvent un rôle central dans la survie et la résilience de leur famille et de leur communauté. Elles ont un accès unique à d’autres femmes et filles et peuvent fournir des informations, un soutien et des services vitaux à des dizaines de milliers de personnes qui seraient autrement hors de portée.

Comme le soulignent les histoires partagées dans ces pages que vous allez lire, les femmes humanitaires sont actives dans tous les aspects de la réponse humanitaire : de la gestion des catastrophes à la fourniture de l’aide d’urgence ; et dans tous les secteurs, de la nourriture et des abris au soutien psychologique et éducatif. Leurs témoignages offrent un aperçu de leurs espoirs, leurs craintes, le soutien qu’elles ont reçu et le soutien qu’elles aimeraient donner aux autres qui s’apprêtent à s’engager sur cette voie difficile.

A toutes ces femmes extraordinaires qui s’engagent avec dévotion, amour et abnégation pour la cause humanitaire, nous exprimons notre plus profonde gratitude.

Belinda Holdsworth Cheffe de Bureau, OCHA Tchad