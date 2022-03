Le Programme Alimentaire Mondial remercie l'Union Européenne pour son soutien indéfectible aux populations vulnérables du Tchad

N'DJAMENA - Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies exprime sa gratitude à l'Union Européenne (UE) pour les généreuses contributions à ses opérations d’assistance alimentaire et nutritionnelle au Tchad.

La contribution de 5,22 millions d'euros reçue en 2021 à travers la Direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes (ECHO) a permis au PAM de fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle à 708 000 personnes vulnérables, notamment des femmes enceintes et allaitantes et des enfants de moins de cinq ans dans six provinces du Tchad.

"Nous sommes reconnaissants à l'UE et aux contribuables européens pour leur soutien continu envers les familles vulnérables", a déclaré Claude Jibidar, représentant et directeur de pays du PAM au Tchad. "Notre partenariat avec l'UE est d'une importance capitale pour aider les plus vulnérables. Les contributions de l'UE aident de nombreuses familles à joindre les deux bouts à des moments cruciaux."

L'assistance du PAM par le biais de distributions de nourriture et de transferts d'argent a été cruciale pour répondre aux besoins alimentaires des personnes déplacées et contribuer à prévenir la malnutrition au plus fort de la période de soudure. Elle a également permis aux personnes vulnérables d'avoir accès à la nourriture pendant la période de soudure afin de préserver leurs moyens de subsistance productifs et de protéger leurs acquis.

Le financement de l'UE a également permis au PAM d'élargir son soutien nutritionnel, en fournissant des aliments nutritifs spéciaux pour prévenir la malnutrition chez les enfants âgés de 6 à 23 mois et les femmes et filles enceintes et allaitantes. Le taux de malnutrition au sein de cette tranche de la population reste l'un des plus élevés au monde.

Selon l'aperçu des besoins humanitaires du Tchad 2022 (HNO), 5,5 millions de Tchadiens auront besoin d'une assistance et d'une protection humanitaires en 2022.

Le PAM fournit actuellement une aide alimentaire et nutritionnelle visant à atteindre 3 millions de personnes dans le pays cette année. Cependant, le PAM a besoin de 167 millions de dollars pour les six prochains mois afin de poursuivre ses opérations.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le lauréat du prix Nobel de la paix 2020. Plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

