Le PAM fournira une assistance alimentaire aux personnes touchées par les effets socio-économiques du COVID-19

N’DJAMENA – L'impact économique et social de la pandémie globale du COVID-19 est de plus en plus préoccupant pour les familles vulnérables vivant, à la fois dans les zones rurales et urbaines du Tchad. Pour répondre aux besoins de ces ménages, le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) appuiera le Gouvernement tchadien dans la mise en œuvre du Plan national de réponse pour la sécurité alimentaire financés par la Banque Mondiale.

Dans ce cadre, le PAM fournira une assistance alimentaire inconditionnelle pour plus de 433 000 personnes affectées par les effets socio-économiques des mesures de confinement du COVID-19. Cet appui est prévu pour trois mois, à travers huit provinces (Batha, Bahr el Gazel, Guéra, Kanem, Lac, Logone oriental, Logone Occidental et Wadi Fira,) et couvrira 70 pour cent de l'apport calorique quotidien. La valeur de cette contribution est de 131 milliards de Francs CFA (22 millions de dollars américains).

En vue de soutenir le développement du pays et d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles, le PAM privilégiera les investissements locaux. Les céréales telles que le sorgho, le maïs, le mil pénicillaire et le riz ainsi que des légumineuses comme les haricots et niébé seront achetés au Tchad. En outre, le PAM procurera 1 555 tonnes d’huile sur le marché local pour soutenir le plan national de réponse mis en œuvre par le gouvernement. Au total, près de 17 000 tonnes de produits alimentaires seront distribuées.

Proche de 700 cas et avec 61 décès, le Tchad a limité les mouvements et les rassemblements afin de réduire la propagation du virus. Les frontières avec le Soudan et la RCA sont fermées, tous les vols internationaux sont suspendus, à l'exception du fret, et les réfugiés ont reçu l'ordre de rester dans les camps. Le Cameroun a également fermé sa frontière avec le Tchad, à l'exception du transport de marchandises.

Depuis le 8 mai, les mouvements d’entrée et de sortie de N’Djamena et des capitales provinciales sont suspendus, à l’exception du transport de marchandises. La population est en confinement, ce qui implique que de nombreuses familles ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins de base, y compris les besoins alimentaires.

« La crise sanitaire du COVID-19 appelle une réponse coordonnée, décisive et innovante. Les perturbations au sein des marchés et du commerce menacent l’accès des personnes à une nourriture diversifiée et nutritive. Le Gouvernement tchadien, la Banque mondiale et le PAM ont agi immédiatement pour protéger les plus vulnérables, car cette pandémie ne menace pas que des vies, mais aussi les moyens de subsistance », a expliqué M. Eric Perdison, Directeur adjoint du PAM au Tchad.

Cet accord a été signé le vendredi 22 mai par le Ministre de l’économie et de la planification du développement, Son Excellence Monsieur Issa Doubragne et le Directeur adjoint du PAM, Monsieur Eric Perdison, au nom du PAM au Tchad.

Le PAM reste résolument aux côtés de la République du Tchad dans la lutte contre le COVID-19. L’agence onusienne a aussi remis au Ministère de la Santé des tentes mobiles avec une capacité d’entre 80 et 100 lits, qui permettront à désengorger les hôpitaux provinciaux en cas de flambée de la pandémie.

