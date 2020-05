Le HCR vient en appui au ministère de la santé dans le cadre de la lutte contre le COVID19

Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a procédé le 21 mai, à la remise de matériels informatiques au ministère de la sante dans le cadre de la lutte contre la COVID19. Il s’agit de 30 ordinateurs portables et de 30 modems de connexion internet d’une valeur de plus de onze millions de francs CFA qui ont été remis au Dr Ismaël Barh Bachar, Directeur General du Ministère de la sante, représentant le Ministre de la Santé Publique. « La lutte contre la COVID 19 est une action collective et c’est la mise en commun de nos efforts qui nous permettra de vaincre cette pandémie » a déclaré Iris Blom, représentante adjointe du HCR, souhaitant que ce matériel aide les autorités, notamment celles en charge de la surveillance et de la réponse face à la pandémie.

Tout en remerciant le HCR, Dr Ismaël Barh Bachar a indiqué que la donation permettra d’améliorer considérablement la qualité du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Tchad et a rassuré que « Ces équipements de communication et d’information seront remis aux différentes équipes de surveillance de la COVID-19 à N’Djamena et dans les provinces du Tchad afin d’améliorer les moyens de collectes des données et de communication en cette situation de crise sanitaire mondiale » Depuis le début de cette crise sanitaire, l’implication du HCR et son soutien à la mise en œuvre du Plan de de Contingence sanitaire ont été fortement salués par le Gouvernement. D’abord par la cellule de veille sanitaire puis par le nouveau comité de gestion de cette crise.

En plus de son soutien aux actions des autorités face à cette pandémie, le HCR accompagné de ses partenaires, a pris des mesures pour renforcer les actions de sensibilisation dans les camps de réfugiés. Par ailleurs, les services de santé ainsi que des infrastructures liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène ont également été renforcés. Ces actions se sont matérialisées à travers la distribution de savon, la multiplication des points d’eau et de lavage des mains, la distribution de matériel d’abris, ainsi que des articles de première nécessité aux réfugiés. Des campagnes de sensibilisation et d’informations pratiques concernant les mesures barrières se sont accrues et se poursuivent dans les camps, sites et aux alentours des zones d’accueil des réfugiés.

A la date du 30 avril, le Tchad enregistre 469 606 réfugiés constitués majoritairement de soudanais, de centrafricains et de nigérians.