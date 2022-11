Le HCR achemine par avion une aide d'urgence pour les personnes affectées par la montée des eaux des fleuves Logone et Chari

Aristophane Ngargoune Communications Associate, UNHCR N’Djamena N’Djamena, 07 novembre 2022 – Le HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, a acheminé 20 tonnes d'aide d'urgence pour les sinistrés suite au débordement des fleuves Chari et Logone, depuis son stock global à Accra. A cet effet, un vol cargo spécial affrété par le HCR a atterri dans la capitale tchadienne le 04 novembre 2022.

Depuis le 8 septembre 2022, des pluies diluviennes se sont abattues dans le sud du pays, entrainant le débordement des fleuves Chari et Logone (qui se rejoignent dans la capitale N'Djamena), causant le déplacement d’environ 107,958 personnes qui se sont réfugiées chez des proches ou dans des espaces collectifs tels que les écoles et les périphéries de N’Djamena. Ces inondations sont consécutives à la fois aux précipitations abondantes qui sont enregistrées à travers le pays, et au débordement des cours d’eau et/ou à la rupture de digues.

Cette donation du Gouvernement Suisse avec l’appui du HCR vient soutenir les efforts du Gouvernement Tchadien à la suite de la déclaration de l’état de catastrophe naturelle faite par le Président de la transition, le 19 octobre 2022.

Le pont aérien organisé comprenait 300 tentes familiales. Ce secours d'urgence devrait permettre de répondre aux besoins humanitaires en termes d’abris à quelques 1800 sinistrés.

Sur le site des sinistrés de Toukra 2 dans le 9eme arrondissement, Suzanne et ses deux filles ont été installées dans une tente. Elle se réjouit en ces termes : « cette tente nous protègera des intempéries. Ma grossesse est à terme et j’attends à accoucher les prochains jours ». « Depuis le début des inondations, les réponses du gouvernement, des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales ont été considérables. Ces tentes familiales permettront aux milliers de sinistrés installés sur le site de Toukra 2 de se protéger des intempéries. Les besoins restent énormes, et les ressources limitées. Au niveau du pays, la réponse du HCR se situe au niveau des abris/AME (articles ménagers essentiels), de la coordination des camps et de la protection », a déclaré Roberta Montevecchi,

Représentante Assistante chargée des opérations au HCR / Tchad.

Pour le Directeur coopération suppléant du Bureau de la Coopération Suisse au Tchad, HANS Rudolf Felber, « la mobilisation des fonds supplémentaires de la Suisse ont permis la donation de ces tentes qui contribueront à appuyer le gouvernement dans la réponse à la situation des inondations. Nous restons aux côtés de ces Tchadiens et Tchadiennes affectées par les inondations ».

Réceptionnant les bâches, le Secrétaire général du ministère du genre et de la solidarité nationale a témoigné sa reconnaissance au HCR et à la Coopération Suisse pour cette donation qui contribuera à protéger ces milliers de personnes vulnérables exposées aux intempéries.