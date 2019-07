Le Gouvernement et les partenaires humanitaires et de développement étudient le meilleur moyen d'assister conjointement les personnes vulnérables à travers la "Nouvelle Façon de Travailler"

(N'djamena, 12 juillet 2019): le Gouvernement et les partenaires humanitaires et de développement ainsi que les Partenaires Techniques et Financiers se sont réunis en atelier du 11 au 12 juillet à l’hôtel La Résidence, pour trouver un meilleur moyen de répondre aux besoins des personnes vulnérables. Au Tchad, les besoins humanitaires et les vulnérabilités des populations sont fortement liées au sous-développement. Il est impossible de mettre fin à ces vulnérabilités en répondant uniquement aux besoins humanitaires et en utilisant des moyens et des stratégies traditionnels qui se concentrent uniquement sur la réponse humanitaire. Il faut répondre en même temps aux vulnérabilités humanitaires et de développement, à travers une approche conjointe et cohérente.

Cette approche appelée la Nouvelle Façon de Travailler (NFDT) est un moyen différent et plus efficace de répondre aux besoins persistants et multidimensionnels des populations les plus touchées, compte tenu de la nature prolongée des crises humanitaires au Tchad et leurs causes structurelles profondément enracinées. La NFDT (plus connue sous l’appellation anglaise New Way Of Working, NWOW) est née à la suite du Sommet Humanitaire Mondial, tenu en février 2016 à Istanbul en Turquie.

Le Tchad est l’un des pays pilotes sur l’opérationnalisation de la NFDT et est même en avance sur le plan mondial. Pour cette mise en œuvre pilote, un cadre stratégique trisannuel avait été élaboré en 2016 pour la période 2017-2019. Après trois ans de leçons apprises sur cette approche cohérente et conjointe de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables, le Gouvernement et la communauté humanitaire et de développement ainsi que les partenaires techniques et financiers vont évaluer le processus. Arrivé à terme, les parties prenantes se réunissent pour analyser le processus en vue d’enrichir la réflexion sur la prochaine phase de la NFDT.

« Cette rétrospection sur la phase pilote permettra d’opérer les réajustements nécessaires en vue d’un nexus humanitairedéveloppement réussi et de réaliser les Objectifs de Développement Durable auxquels notre pays est résolument engagé et pour lesquels des progrès notoires ont déjà été enregistrés », a déclaré Mme. Ramada Abderahim Ndiaye, Directrice Générale Adjointe du Ministère de l’Economie et de la Planification du Développement, représentant le ministre.

Pour le Coordonnateur Humanitaire et Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Tchad, Stephen Tull, cet atelier est un événement inédit. « Cet atelier rassemble une équipe de conseillers de haut niveau, engagés dans le processus au sein du Gouvernement, des agences des Nations Unies, des bailleurs de fonds et des Organisations NonGouvernementales, permettra de réfléchir et d’avoir une analyse commune des progrès réalisés ces trois dernières années et des perspectives pour le processus. Cette rencontre de travail permettra également de considérer une nouvelle génération de partenariat à travers des résultats collectifs liés aux ODD et contribuera à répondre aux besoins des personnes et communautés. », a expliqué M. Tull.

L’atelier qui a réuni une soixantaine de techniciens a permis d’identifier conjointement les futures domaines d’intervention prioritaires pour toutes les parties prenantes et les mécanismes de coordination et de suivi adéquats. Les participants ont également ciblé des indicateurs pertinents, les opportunités et défis existants et au final, et se sont accordés sur une feuille de route pour les prochaines étapes.