Le Gouvernement du Tchad et la communauté humanitaire sollicitent 544 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de 1,9 million de personnes en 2018

(N'djamena, le 9 février 2018): Le Gouvernement du Tchad et la communauté humanitaire ont lancé aujourd’hui le plan de réponse humanitaire 2018, un outil de planification stratégique basé sur une analyse commune des besoins humanitaires. Au Tchad, 4,4 millions de personnes, soit près d’une personne sur trois, a besoin d’assistance humanitaire en 2018. Parmi elles, la communauté humanitaire a ciblé les 1,9 million de personnes les plus vulnérables et appelle à la mobilisation de 544 millions de dollars américains pour mettre en œuvre des interventions d’urgence qui répondent aux trois objectifs du plan de réponse humanitaire : sauver et préserver la vie et la dignité des populations affectées ; réduire leur vulnérabilité à travers le renforcement de la résilience ; et contribuer à la protection des populations vulnérables et renforcer la redevabilité envers les populations affectées.

Dans un contexte de faible développement, le Tchad continue d’être affecté par trois crises humanitaires majeures. L’insécurité alimentaire et la malnutrition affectent quatre millions de personnes pendant la période de soudure agricole (mai - septembre), dont près de 890 000 personnes en insécurité alimentaire sévère, incapables de subvenir à leurs besoins alimentaires. La prévalence de la malnutrition aigüe a augmenté, dépassant les seuils d’urgence dans de nombreuses régions ; 12 régions sur 23 ont été déclarées en situation d’urgence nutritionnelle. Les déplacements de populations forcées de fuir les violences et l’insécurité continuent dans les zones frontalières, avec plus de 634 000 personnes en déplacement au sud, à l’est et à l’ouest du pays. Enfin, le dysfonctionnement des structures sanitaires et la faible couverture vaccinale limitent l’accès aux soins de santé pour plus de deux millions de personnes, augmentant le risque d’épidémies et d’urgences sanitaires, et contribuant à des taux élevés de mortalité maternelle et infantile.

Le Cordonnateur Humanitaire au Tchad, M. Stephen Tull, a lancé un appel urgent à la mobilisation des ressources nécessaires : « Je suis vraiment déçu de constater qu’en 2017, le plan de réponse humanitaire du Tchad n’a été financé qu’à 43% (contre 53% en 2016), ce qui en fait un des dix plans les moins bien financés au monde. Cette situation est inexplicable et a des conséquences humaines catastrophiques. Tout en étant reconnaissant du soutien régulier et généreux de nos donateurs, j’en appelle à une mobilisation bien plus importante des partenaires techniques et financiers en 2018. Les vies affectées par les crises humanitaires doivent tous nous concerner, y compris les autorités, la communauté humanitaire, le secteur privé, les banques multilatérales et l’ensemble des bailleurs de fonds. »

Le Ministre de l’Economie et de la Planification du Développement, Dr. Issa Doubragne, a insisté sur l’importance de répondre aux besoins humanitaires afin d’avancer vers le développement du pays : « la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire contribue aux efforts de développement du pays, en contribuant à la préservation et au renforcement du capital humain, et au développement des moyens d’existence. J’appelle donc l’ensemble des partenaires du Tchad à continuer de travailler main dans la main afin de réduire durablement les vulnérabilités et avancer vers les Objectifs de développement durable, en s’assurant de ne laisser personne de côté ».

Selon Florent Méhaule, Chef du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires humanitaires (OCHA) au Tchad, « si une réponse humanitaire à l’échelle des besoins n’est pas apportée en 2018, le risque est de voir les indicateurs sociaux se détériorer et les vulnérabilités s’exacerber, ce qui augmentera les besoins humanitaires en 2019. Il est urgent d’agir maintenant, à travers une approche intégrée qui permet de répondre aux besoins vitaux ainsi qu’aux causes profondes des crises humanitaires. »

Début février 2018, seulement 1,8% des 544 millions requis pour la réponse humanitaire en 2018 ont été mobilisés.

